يُطلق مصطلح "السوق المتشبعة" عندما تكون جميع الخدمات في السوق متشابهة. عندما تميز نفسك، وتستفيد من خبرتك، وتفردك المتأصل، فلن يضيع عملك أبداً في سوق "متشعبة".

عندما يصبح نشاطك استثنائياً، تخرج عن المنافسة، ويمكنك حينها أن تحصل على المزيد من العملاء، وتبيع عروضا مربحة، وتصبح قائداً في مجالك.

1- استكشف خبرتك وتخصصك الفرعي

- راجع سنوات تدريبك وخبرتك. ما مجال خبرتك؟ وكيف يساعدك هذا على التميّز؟ هل هناك مجال فرعي من الخبرة يسمح لك بالتميز باعتباره خدمة متخصصة جداً؟

- على سبيل المثال، لنفترض أن خبرتك تكمن في اضطرابات القلق لدى البالغين. ما الذي يجعل هذه الخبرة أكثر تخصصاً؟ لنتخيل أنك اكتشفت أنك تحب/تحبين العمل مع أمهات جدد يعانين قلق ما بعد الولادة.

- سيؤدي ذلك إلى جعل خدماتك على الفور أكثر تخصصاً، مما يسهل إنشاء محتوى متناسق والحصول على إحالات وجذب العملاء الذين يبحثون عما تقدمه.

- عندما لا تثبت أنك تمتلك مجالاً واضحاً للتخصص، فإنك غالباً ما ستجد صعوبة في الحصول على إحالات، أو إنشاء محتوى مقنع.

- تخصصك في عملك كخبير، يمهد لك أسرع طريق للحصول على العملاء والتسويق بشكل فعال.

2- وضح وجهة نظرك الشغوفة

- ما شغفك؟ ما الشيء الذي تتمنى أن يعرفه الآخرون عن مجالك؟ عندما تستفيد من منظورك الفريد، فإنك تبث الشغف في عملك.

- يعمل العملاء معك لأنهم يشعرون أنه يمكنك مساعدتهم. تختلف وجهة نظرك بطبيعتها عن أي شخص آخر في مجالك لأنها مستوحاة من تدريبك الفريد، وخبراتك في العمل، وتفاعلاتك مع العملاء، ومنظورك الشخصي.

- من المحتمل أنك شكلت وجهة نظرك على مدار سنوات من العمل في مجالك، فلماذا لا تشاركها مع العملاء المحتملين؟

- بمجرد توضيح منظورك الفريد، يمكنك البدء في إنشاء محتوى مركّز ومستهدف ومقنع يجذب بدقة من تخدمه بشكل أفضل.

3- استخدم نموذج التصميم البشري

- يوصف التصميم البشري بأنه علم التمايز. إنه نظام لفهم نفسك وكيفية استخدام طاقتك لتزدهر بينما تتخلى عن المقاومة.

- ويقدم التصميم البشري خارطة طريق لمواهبك ونقاط قوتك وما أنت مقدر لفعله للتأثير على الآخرين.

- تعرف على نوع الطاقة لديك وهي أربعة. ويشير كل نوع إلى كيفية تصميمك للتنقل في الحياة وكيف تهدف طاقتك إلى التفاعل مع العالم.

- ولكل نوع من أنواع الطاقة هالة مختلفة تحدد كيفية تفاعلك وتأثيرك على الآخرين، والتي يمكن الاستفادة منها في عملك.

4- استعن بوجهات نظر الآخرين

- من بين الطرق الرائعة لمعرفة المزيد عن مواهبك الفريدة، أن تسأل أحباءك عن آرائهم.

- يمكن أن تساعدك رؤاهم في الكشف عن المواهب التي لم تتعرف عليها بشكل كامل. ما المواهب الفريدة الخاصة بك التي يراها زملاؤك، أو أصدقاؤك، أو شركاؤك، أو عملاؤك؟

- قد يكون من الصعب رؤية مواهبك أو المجالات التي يمكن أن تبدع بها. تواصل مع شخص تعرفه جيداً لترى كيف سيصف نقاط قوتك وهباتك الفريدة.

- ما اللغة التي يستخدمها؟ وهل أنت على استعداد للاعتماد على نقاط قوتك؟ احتضن رؤى الآخرين لأنهم يستطيعون الكشف عن أشياء جديدة عنك ربما لم تلاحظها.