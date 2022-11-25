تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مع تعرض شركات البيع بالتجزئة لضغوط إثر انطلاق موسم التسوق وسط مخاوف من تباطؤ حاد للاقتصاد العالمي وارتفاع كبير في التضخم.

هبط مؤشر ستوكس 600 بواقع 0.1% بحلول الساعة 0811 بتوقيت غرينتش، ليستقر دون أعلى مستوى في ثلاثة أشهر سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب "رويترز".

وانخفض المؤشر الخاص بالتجزئة في أوروبا 0.6% اليوم الذي يصادف "الجمعة السوداء"، ويمثل البداية لموسم التسوق. والذي يأتي هذا العام وسط تفاقم أزمة المعيشة والانشغال ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

ويعد هذا المؤشر من بين الأسوأ أداء في أوروبا، إذ أنه تراجع 32% منذ بداية العام.

ورغم تراجع اليوم، يستعد مؤشر ستوكس 600 لتسجيل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، بدعم من مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يخفف من وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات نُشرت اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الألماني سجل نمواً أعلى في الربع الثالث مما جاء في تقديرات أولية، مدعوماً بإنفاق المستهلكين.