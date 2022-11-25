توقع تقرير صادر عن البنك الدولي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة 5.4% خلال العام الحالي، وللسنة الرابعة على التوالي.

وقال البنك إن نسبة الانكماش تجاوزت 37% منذ عام 2018، ويعد ذلك من بين أسوأ ما شهده العالم، حيث قضى على 15 عاماً من النمو الاقتصادي للبنان، كما يقوّض قدرة البلاد على التعافي.

من جهة أخرى، أنهى مصرف لبنان المركزي، عملية تدقيق لاحتياطياته من الذهب بناء على طلب صندوق النقد الدولي، وتبين أن كمية الذهب في خزائنه مطابقة للمبالغ المذكورة في ميزانيته العمومية.

وتوصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان من أجل الحصول على برنامج بقيمة 3 مليارات دولار يتطلب من لبنان استيفاء عدد من الإجراءات قبل الموافقة عليه، بما يشمل مراجعة موقف الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بما يتضمن الذهب.