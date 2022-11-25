أكد سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية جاسم البديوي أن «المبادرة الأبوية الكريمة» التي قدمها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بشأن زيادة المخصصات المالية للمبتعثين تعكس حرص القيادة السياسية في الكويت على «رعاية وضمان استقرار طلبتنا في الخارج».



جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير البديوي أمس الخميس أمام المؤتمر السنوي الـ 38 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية، الذي يعقد في مدينة لوس انجيليس بولاية كاليفورنيا تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء ويحمل شعار «شباب يسمو به الوطن».



ووجه البديوي الشكر والامتنان لسمو رئيس مجلس الوزراء على المضي قدما في زيادة المخصصات المالية للمبتعثين في الخارج بنسبة 50%، لافتا الى الأهمية الكبرى التي توليها القيادة للطلبة والطالبات «الذين يعدون ثروة الكويت الحقيقية».



وتقدم السفير البديوي باسمه وباسم المشاركين والحضور بـ «أسمى آيات التحية والإجلال إلى مقام والدنا وقائد مسيرتنا صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، متمنين لسموهما دوام الصحة والعافية والتوفيق والسداد لما فيه خير دولتنا الغالية الكويت».



وأشاد بـ«الجهود الطيبة» التي بذلها (الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة) للإعداد والتحضير لهذا المؤتمر الذي أصبح علامة مميزة في تاريخ وجود الطلاب الكويتيين في الولايات المتحدة.



من جهة أخرى، توجه السفير البديوي للطلبة برسالتين أبرز فيهما أهمية حرصهم على تحصيلهم العلمي والاستفادة من وجودهم في الولايات المتحدة التي رأى أنها «توفر أفضل المؤسسات التعليمية وتمتلك أعلى قدرات البحث العلمي والدراسات».

وأوصاهم أيضا بعدم جعل دراستهم «تقليدية واعتيادية» وأن يتسلحوا بكل ما هو جديد من علم ومعرفة، داعيا في هذا المجال الطلاب الى التكاتف والتعاضد ومد يد العون لبعضهم.



وفي سياق متصل، أكد السفير الكويتي أهمية هذا المؤتمر السنوي بالنسبة للسفارة والقنصليات العامة والمكاتب الملحقة في (واشنطن) و(لوس أنجيليس) قائلا «انه يعكس حرصنا على التواصل وإياكم ومشاركتكم أفراحكم وأنشطتكم والاستماع منكم الى كل ما من شأنه أن يسهل مهامكم ووجودكم للدراسة في الولايات المتحدة».



وتابع السفير البديوي ان: «تحملكم للغربة والابتعاد عن وطنكم وأهاليكم هو لتحقيق حلمكم الذي تعملون من أجله الا وهو نيل الشهادة الجامعية أو العليا، لذا فإنني بالرغم من تأكدي وإدراكي بأنكم جميعا على قدر المسؤولية وخير من يمثل دولتنا الغالية فإنني أود أن أدعوكم جميعا الى إيلاء دراستكم ومتابعتكم الأكاديمية الأولوية والأهمية».



كما دعاهم في هذا المجال الى «اتباع النظم والقوانين الأميركية» مضيفا «يستمر مؤتمركم هذا بالانعقاد عاما بعد عام وبالتميز والتطور والبروز كعلامة لافتة في مسيرة الكويت الديموقراطية».



وأوصى الطلاب كذلك بـ «الالتزام بكل ما من شأنه أن يظهر الوجه الحضاري الحقيقي للكويت والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤصل ويرسخ التعصب بأي شكل من الأشكال».