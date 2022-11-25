تحولت سورية خلال سنوات الحرب إلى «مختبر للطائرات المسيرة» لدول ومجموعات مسلحة متنوعة، وفق ما أفاد تقرير لمنظمة «باكس» الهولندية لبناء السلام.

واستخدمت كل من الولايات المتحدة وروسيا وايران واسرائيل وتركيا، فضلا عن القوات الحكومية السورية، 39 نوعا مختلفا من المسيرات خلال النزاع المستمر منذ العام 2011.

وقالت المنظمة في تقريرها «شكلت سورية مختبرا سمح للدول والمجموعات المسلحة غير الحكومية باختبار أنواع جديدة من المسيرات ودرست كيف يمكن لاستخدامها أن يحسن من التكتيكات والاستراتيجيات العسكرية».

وأضافت «خلال العقد الأخير، أظهرت الطائرات المسيرة المطورة في الأجواء السورية كيف مرت الجهات العسكرية المتعددة بمرحلة تعلم وكيف عززت من معرفتها من ناحية التصميم والانتاج».

وبعد سورية، تستخدم الطائرات المسيرة المتفجرة الإيرانية والروسية والأميركية «على نطاق واسع» في أوكرانيا بعد الغزو الروسي في فبراير.

وفي شمال سورية، تعول القوات التركية بشكل كبير على الطائرات المسيرة، التي لعبت دورا في عملياتها العسكرية التي شنتها منذ العام 2016 وتمكنت من خلالها من السيطرة على مناطق حدودية.

وأورد تقرير «باكس» أن المسيرات التركية شنت أكثر من 60 غارة ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال سورية بين يناير وسبتمبر من العام الحالي، لكن هذا العدد يبدو متواضعا مقارنة بالغارات التي تشنها القوات التركية منذ الاحد الماضي ضمن عملية «المخلب السيف»، حيث اعلن وزير الدفاع التركي خلوصي اكار أن أكثر من 500 هدف تم ضربها خلال ايام والمسيرات سلاح اساسي الى جانب المدفعية في هذه العملية.

وأشار التقرير إلى أن طائرة بيرقدار تي بي 2 «أكثر المسيرات الحربية التركية شهرة، قامت بدور أساسي في نزاعات ليبيا وناغورني قره باغ وإثيوبيا وأخيرا في أوكرانيا».

وأثبتت الحرب أنها «أفضل مختبر» للطائرات من دون طيار الروسية، وقد سمحت لموسكو أن تقيم مسيرات حلفائها وأن تختبر مسيراتها المقاتلة وأسلحتها، وفق التقرير الذي أشار إلى دور مهم لعبته المسيرات الروسية في تغيير مسار الحرب لصالح قوات حكومة دمشق.

كما قدمت إيران طائرات مسيرة لحلفائها من الفصائل العراقية المتواجدة أيضا في سورية خصوصا في شرق البلاد، اضافة لحزب الله اللبناني الذي يملك أساسا قدرات متطورة في سلاح المسيرات، إلا أن مشاركته في القتال في سورية عززت من خبراته في هذا المجال. وأشار التقرير أيضا إلى أن قوات دمشق استخدمت ستة أنواع مختلفة من المسيرات الإيرانية.

وباتت مصانع الطائرات المسيرة الايرانية المنتشرة في سورية الهدف الرئيس للغارات الاسرائيلية المتزايدة. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان عقيدا في الحرس الثوري اعترفت ايران بمقتله بعبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب قرب دمشق، كان خبيرا في الطائرات المسيرة.