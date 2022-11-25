أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يشن جيشه منذ الأحد سلسلة من الغارات الجوية على مواقع المسلحين الاكراد من المنضوين تحت مسمى قوات سوريا الديموقراطية «قسد» شمال شرق سورية، ان هدفه إقامة «منطقة آمنة من الغرب إلى الشرق» على طول الحدود الجنوبية لبلده.

وستشمل هذه المنطقة بحكم الأمر الواقع مدينة عين العرب «كوباني» التي سيطرت عليها «قسد» بدعم من التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة.

وقال اردوغان في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة «مع الحزام الأمني الذي ننشئه خارج حدودنا، سندافع عن حقوق الملايين من النساء والأطفال الأبرياء».

وأضاف «إن شاء الله سننجز هذه (المنطقة) على طول حدودنا بأكملها من الغرب إلى الشرق في أقرب وقت ممكن».

وقالت أنقرة إن التفجير الدموي الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 81 آخرين في شارع الاستقلال الشهير وسط اسطنبول في 13 نوفمبر، تم التخطيط له في عين العرب التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية المهيمنة على «قسد» والمرتبطتان بحزب العمال الكردستاني الذي نفى مسؤوليته عن التفجير.

وحدد الرئيس التركي الذي ينوي شن هجوم بري «عندما يحين الوقت»، البلدات السورية «تل رفعت ومنبج وعين العرب» لاستكمال المنطقة الآمنة التي يبلغ عرضها 30 كيلومترا على طول الحدود الجنوبية.

لكن لا يتوقع إطلاق هذا الهجوم البري على الفور، كما قال مسؤول تركي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف عن هويته.

وقال عبد القادر سلفي كاتب العمود في صحيفة حرييت ويعتبر مقربا جدا من رئيس الدولة، خلال الأسبوع الحالي إن الجيش التركي يجب أن ينجز أولا اهداف عمليته، ضد مواقع حزب العمال في شمال العراق.

وأضاف «بعد ذلك، يجب بدء العد التنازلي للعملية البرية، وهذه المرة، يتم التخطيط لعملية أوسع بكثير».

من جهته، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي اكار ان عملية «المخلب السيف» التي اطلقها الجيش الاحد الماضي في سورية والعراق، تتم جوا وبرا، نافيا ان يكون سلاح الجو التركي قصف نقطة مراقبة اميركية في شمال سورية ونفى كذلك استهداف المدنيين، وقال: ننفي إطلاقا الأضرار بالمدنيين او قوات التحالف الدولي.