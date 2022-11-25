أعرب نجم ويلز المخضرم غاريث بيل عن شعوره بخيبة الأمل عقب خسارة منتخبه أمام إيران في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر وخسر المنتخب الويلزي، الذي يشارك في المونديال للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 64 عاما 0-2 من إيران اليوم ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية من الدور التمهيدي في البطولة وظهر منتخب ويلز، الذي تعادل 1-1 في الجولة الأولى مع منتخب الولايات المتحدة الأميركية بشكل باهت للغاية واستسلم تماما أمام المحاولات الهجومية الإيرانية خاصة في الشوط الثاني لينال خسارة مستحقة.

وقال بيل في تصريحات صحافية عقب المباراة التي أقيمت على ملعب (أحمد بن علي) المونديالي «نحن محطمون لا توجد طريقة أخرى لقول ذلك».

وأضاف «نشعر بخيبة أمل كبيرة... لا توجد كلمات أخرى تصف ما جرى... كافحنا حتى اللحظة الأخيرة ويتعين علينا العودة مرة أخرى

سيكون من الصعب علينا الأمر، بالتأكيد ينبغي علينا ان نرى وأن نتعافى سريعا من تلك الخسارة».