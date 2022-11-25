سيغيب النجم البرازيلي نيمار عن مباراة سويسرا المقررة الإثنين المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة ضمن مونديال قطر لكرة القدم، بسبب إصابته بالتواء في كاحل قدمه اليمنى ضد صربيا (2-0)، بحسب ما أعلن طبيب المنتخب رودريغو لاسمار اليوم الجمعة.

وقال لاسمار في ڤيديو بثه الاتحاد البرازيلي للعبة إن نيمار يعاني من «إصابة في الرباط الجانبي» للكاحل، بينما أصيب المدافع دانيلو بدوره بالتواء في الكاحل، مضيفا «لن يكون اللاعبان متاحين في مباراتنا المقبلة، لكنهما يواصلان علاجهما بهدف استعادة خدماتهما في الوقت المناسب لخوض بقية البطولة».