شارك المهاجم روميلو لوكاكو المصاب في الفخذ الأيسر قبل مونديال قطر 2022، في أول حصة تدريبية مفتوحة مع المنتخب البلجيكي لكرة القدم الجمعة، بعد حصة مغلقة في اليوم السابق، بانتظار تحديد مشاركته من عدمها في المباراة ضد المغرب الأحد.

وكان المهاجم البالغ من العمر 29 عاما شارك مع منتخب بلاده الخميس في حصة لإزالة الاعياء في اليوم التالي للفوز الصعب على كندا 1-0 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة، لكن لايزال من الضروري «معرفة كيف ستكون حالته» حسب مدربه الإسباني روبرتو مارتينيز.

ولاحظ صحافي وكالة فرانس برس أن لوكاكو ركض وقام بتمرينات بالكرة مع باقي المجموعة خلال الحصة التدريبية التي جرت تحت أكثر من 30 درجة مئوية في معسكر المنتخب البلجيكي على شاطئ سلوى، على بعد مائة كيلومتر جنوب غرب الدوحة.

ولايزال الشك يحوم حول مشاركته في المباراة ضد المغرب الأحد، حيث أكد الوفد البلجيكي قبل بداية البطولة أنه سيكون على الأرجح جاهزا للمباراة الثالثة الأخيرة ضد كرواتيا الخميس المقبل.

وقال مارتينيز: «إذا كان جاهزا فسيكون في المجموعة أساسيا أو على دكة البدلاء، القرار سيتخذ عشية المباراة، هناك جانبان يجب مراعاتهما، إنه قرار طبي بحت، أولا وقبل كل شيء، إذا كان جاهزا طبيا، من السهل علاج إصابته، وبعد ذلك الأمر يعتمد على ما يشعر به».

وأشاد لاعب وسط مان سيتي الإنجليزي كيفن دي بروين بعودة الهداف التاريخي للمنتخب البلجيكي، وقال:«بالتأكيد أن عودته ستساندنا، سيخاف الناس منه وهذا يعطينا خيارات».