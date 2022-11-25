أكد روبرت بيغ، المدير الفني لمنتخب ويلز لكرة القدم ان فريقه تراجع كثيرا عن المعايير التي وضعها وذلك بعد أن وضعتهم الخسارة أمام المنتخب الإيراني على مقربة من الخروج من المونديال.

وخسر المنتخب الويلزي أمام نظيره الإيراني 0-2 اليوم الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالبطولة.

ورفض بيغ استخدام البطاقة الحمراء التي حصل عليها حارس مرمى المنتخب الويلزي واين هينيسي، ثالث حالة طرد لحارس مرمى في تاريخ المونديال، كعذر لتبرير الخسارة، وقال: «إن منتخب إيران، بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش استحق الفوز، من الصعب تقبل تلك الهزيمة، وقد قلت لهم:اذهبوا وأظهروا للعالم ما تقدمونه لنا كل يوم، وهذا ليس انعكاسا حقيقيا لهذا الفريق»، مضيفا لقد حصلوا على مكافآتهم الحقيقية اليوم، استحقوا الخسارة.