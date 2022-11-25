قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنه ينبغي تخصيص يوم للاحتفال بدييغو مارادونا في كل بطولة كأس عالم.

وتوفي مارادونا عن عمر 60 عاما يوم 25 نوفمبر 2020 بعدما أصيب بسكتة قلبية.

وبمناسبة الذكرى الثانية لوفاة مارادونا وخلال حدث لتكريمه في مونديال قطر، قال إنفانتينو إنه ينبغي تذكر مارادونا في كل بطولة مقبلة لتأثيره الملحوظ على كرة القدم.

وقال إنفانتينو:«دييغو خالد، إنه معنا، لسنا فقط بحاجة لتكريمه ولكن للاحتفال بدييغو، أود ذلك بداية من الآن، في كل بطولة كأس عالم، سنأخذ يوما للاحتفال بمارادونا، لأنه جعل الكثير من الناس تعشق رياضتنا، كرة القدم»، مضيفا أنا إيطالي، وأشجع إنتر ميلان، لست من الأرجنتين ولا أشجع نابولي، وبالطبع مارادونا جعل إنتر وإيطاليا تبكي مرات كثيرة، ولكننا نحبه، دييغو كان قائدا عظيما في الأرجنتين، وأميركا الجنوبية، وفي كل أنحاء العالم، نحن بحاجة للاحتفال به، أشعر بمشاعر عظيمة، كنا نود أن يتواجد هنا في هذا المونديال، ولكنه يتواجد في قلوبنا كلنا.