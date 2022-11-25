أعرب فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري لكرة القدم عن رضاه التام عن الأداء الذي قدمه فريقه اليوم الجمعة رغم الخسارة أمام المنتخب السنغالي 1-3 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

ورغم أن المنتخب القطري بات قريبا من الخروج من البطولة التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه إلا أن المنتخب القطري ظهر بشكل أفضل من الذي ظهر به أمام المنتخب الإكوادوري في المباراة الأولى والتي خسرها بهدفين نظيفين.

وقال سانشيز في تصريحات بعد المباراة:«اليوم أظهرنا ما نحن قادرون على فعله، كنا قادرين على منافسة السنغال، لعبنا بشكل جيد، استطعنا تحسين أدائنا»، مضيفا يجب أن تعرف من أين أتينا، كان علينا أن نعمل في ظل وجود الكثير من القيود، والدوري المحلي ليس دوري تنافسي.