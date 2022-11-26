منصور السلطان

أصيب 4 عمال بإصابات بليغة اثر انهيار سقف منزل قيد الإنشاء في منطقة العميرية صباح امس .



ووفق مصدر اطفائي أفاد بأنه فور ورود بلاغ لرجال قوة الإطفاء صباح امس يفيد بانهيار منزل في منطقة العميرية توجه رجال اطفاء مركزي الفروانية والإنقاذ إلى موقع البلاغ ، حيث تبين أن سقف منزل قيد الإنشاء سقط على 4 عمال خلال عملهم وانحشار احدهم تحت الانقاض، فتم على الفور استخدام اجهزة وآليات خاصة لرفع الانقاض وإخراج العامل الذي تعرض لإصابة بليغة والعمال الثلاثة الآخرون، وتم تسليمهم لفنيي الطوارئ الطبية ونقلهم الى مستشفى الفروانية ، فيما باشر رجال الاطفاء التحقيق واستدعاء المقاول للوقوف على اسباب انهيار السقف على العمال .