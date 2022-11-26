سيغيب النجم البرازيلي نيمار عن مباراة سويسرا الإثنين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لمونديال قطر، بسبب إصابته بالتواء في كاحل قدمه اليمنى خلال الفوز على صربيا 2-0 بحسب ما أعلن طبيب المنتخب رودريغو لاسمار الجمعة، لكن نجم باريس سان جرمان الفرنسي «واثق من أن لديه فرصة في العودة لما تبقى من البطولة».



وقال لاسمار في ڤيديو بثه الاتحاد البرازيلي للعبة إن نيمار يعاني من «إصابة في الرباط الجانبي» للكاحل، بينما أصيب المدافع دانيلو بدوره بالتواء في الكاحل، مضيفا لن يكون اللاعبان متاحين في مباراتنا المقبلة، لكنهما يواصلان علاجهما بهدف استعادة خدماتهما في الوقت المناسب لخوض بقية البطولة.



لكن صحيفة «غلوبو إسبورتي» البرازيلية أشارت الى أنه قد يغيب أيضا عن المباراة الاخيرة في دور المجموعات ضد الكاميرون في الثاني من ديسمبر، على أن يعود في الدور ثمن النهائي في حال تأهل «السيليساو».



بدوره، كتب نيمار في حسابه على إنستغرام «إنها إحدى أسوأ اللحظات في مسيرتي، وأكثر من ذلك، أن تحصل الإصابة في كأس العالم مرة أخرى»، مضيفا: لدي إصابة نعم، إنه أمر محبط ومؤلم، لكنني متأكد من أن لدي فرصة للعودة بشكل أقوى لأنني سأبذل قصارى جهدي من أجل مساعدة بلدي وزملائي ونفسي.



وذكر نيمار أن مشواره لم يكن سهلا، مضيفا: كان علي دائما الركض خلف أحلامي وأهدافي، أنا أنتظر كل هذا الوقت الطويل لخوض كأس العالم كي يقوم الخصم بإسقاطي هكذا؟ أبدا!. الفخر والحب اللذان أشعر بهما عند ارتداء هذا القميص لا يمكن تفسيرهما، إذا منحني الله الفرصة لاختيار بلاد أولد فيها، فستكون البرازيل.



وكان موقع «غلوبو إسبورتي» ذكر من جهته أن كلا من نيمار ودانيلو معرضين لخطر عدم اللعب مرة أخرى في الدور الأول ويمكن استعادة خدماتهما في ثمن النهائي في حال تخطت البرازيل الدور الأول.



وقال المدرب تيتي بلهجة حازمة: «نحن واثقون من أن نيمار سيلعب مرة أخرى في كأس العالم».



ودخل نيمار الذي يخوض كأس العالم للمرة الثالثة في سن الثلاثين، هذه المسابقة في حالة جيدة بعد بداية صاخبة للموسم بقميص ناديه باريس سان جرمان.



وتقام مباراة البرازيل وسويسرا الإثنين المقبل، قبل الجولة الثالثة ضد الكاميرون يوم الجمعة المقبل.



وإصابة نيمار، تعيد الى الأذهان ما حصل في مونديال 2014 على أرض البرازيل حين تعرض لإصابة قوية في الظهر خلال مباراة الدور ربع النهائي ضد كولومبيا، ما حرمه من التواجد مع منتخب بلاده في الدور نصف النهائي الذي تلقى فيه هزيمة مذلة تاريخية على يد ألمانيا 1-7.