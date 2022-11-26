25 ديناراً سنوياً تكلفة استغلال المتر الطولي لحوض السفن و100 دينار للرصيف الخدمي

20 ديناراً يومياً لاستغلال أحواض المراكب حتى 25 متراً



أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ مازن الناهض قرارا وزاريا بشأن تعرفة أسعار استغلال الأراضي والأرصفة في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة التابعة لمؤسسة الموانئ على أن يكون سعر المتر في أراضي المؤسسة من الأرض الفضاء بـ 200 فلس شهريا وفي المبنى المسقف أو المظلات بنصف دينار شهريا، أما المكاتب فتكلفة المتر 3 دنانير شهريا والمستودعات المغلقة بدينار و100 فلس شهريا.



أما حول استغلال الأرصفة فتبلغ تكلفة المتر الطولي للحوض المستقل للسفن 25 دينارا سنويا والرصيف المستخدم لغرض تجاري 100 دينار سنويا والرصيف غير التجاري (خدمات بترولية) 2000 دينار سنويا.



وجاء في القرار:



بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة:





مادة أولى



تحدد أسعار استغلال الأراضي والأرصفة بموانئ الشويخ والشعيبة والدوحة على النحو الوارد بالجدول المرفق بهذا القرار.

مادة ثانية



يصدر مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية القرارات والنماذج اللازمة لتطبيق هذه الأسعار.

مادة ثالثة



تلغى جميع القرارات الصادرة بشأن أسعار استغلال الأراضي والأرصفة بموانئ الشويخ والشعيبة والدوحة قبل تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة رابعة



على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.













