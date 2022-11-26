هزم المنتخب الأسترالي نظيره التونسي بهدف دون رد اليوم السبت في مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.



وعقد المنتخب الأسترالي من مهمة نظيره التونسي بعد هذه الهزيمة في التأهل للدور الثاني بعدما تجمد رصيده عند نقطة واحدة ويحتل المركز الرابع.



في حين رفع المنتخب الأسترالي رصيده للنقطة 3 ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة بانتظار مباراة فرنسا والدنمارك التي ستقام في وقت لاحق من اليوم.



تمكن المنتخب الأسترالي من إحراز هدف الفوز الوحيد في المباراة عند الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول عن طريق اللاعب ميتشيل ديوك.