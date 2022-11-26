انطلقت مواجهة المنتخب السعودي مع نظيره البولندي على ملعب المدينة التعليمية، في إطار الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم قطر 2022، وذلك بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه أمام الأرجنتين، بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.

ويدخل منتخب الصقور مباراة بولندا بثقة ومعنويات مرتفعة وبرغبة قوية لحسم تأهله الى دور الـ 16

ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط مقابل نقطة لكل من المكسيك وبولندا اللذين تعادلا في الجولة الأولى، بينما يقبع المنتخب الأرجنتيني في ذيل المجموعة بلا رصيد.