قالت الخدمة الوطنية للبيانات والمعلومات البحرية (NMDIS) إن الاقتصاد البحري الصيني سجل تطورا جيدا في عام 2021، مما أدى إلى توسيع نطاقه وتحسين هيكله.

وفي العام الماضي، تجاوز الناتج البحري الإجمالي للبلاد 9 تريليون يوان (حوالي 1.26 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة 8.3 في المائة على أساس سنوي، وفقا لتقرير صادر عن NMDIS.

وقال التقرير إن صافي دخل الفرد من صيادي المحيطات في البلاد في عام 2021 بلغ 1.5 ضعف ما كان عليه في عام 2015.

واكتسبت الصناعات البحرية الناشئة زخما قويا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت القيمة المضافة لهذه الصناعات بنسبة 100 في المائة في عام 2021 عن مستوى عام 2015.

وأشار التقرير أيضا إلى أن سوق السياحة البحرية في الصين تعافى مع نمو الطلب القوي في السوق الاستهلاكية على الترفيه المحلي والرحلات قصيرة المسافة إلى المناطق الساحلية.

وفي عام 2021، زادت مساحة حديقة بحرية لكل 10000 شخص بمقدار 0.7 هكتار عن عام 2015، مما يوفر للناس سهولة الوصول إلى البحر.