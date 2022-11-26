تستعد دور العرض السينمائية المصرية لاستقبال عدد من الأفلام يغلب عليها الطابع الكوميدي من المقرر أن يتم طرحها في الموسم الشتوي، كما أظهرت الإفيشات الدعائية التي يتوالى إصدارها .

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "اتنين للإيجار" البوسترات الرسمية لأبطال العمل تمهيدا لاطلاق عرضه بالسينمات قريبا، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول عدة حكايات منفصلة ويظهر مع كل حكاية بطل كضيف شرف خلال أحداث العمل.

وروجت الفنانة مريهان حسين للفيلم عبر حسابها على "انستجرام" بنشر فيديو دعائي تضمن جزءا من أغنيتها بالفيلم ، وكتبت :" فيلم اتنين للإيجار قريبا في جميع دور العرض في مصر والدول العربية .. شوفوا واسمعوا أغنيتي "كلمتين وبس" على يوتيوب".

وتظهر ميرهان حسين في حكايتها بالفيلم بدور مغنية حيث تقدم أغنية "كلمتين وبس" وهي كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع إسلام شيبسي.

ويجسد الفنان محمد ثروت ضمن أحداث الفيلم شخصية عامل بوفيه في تصوير الأفلام والمسلسلات، وتربطه صداقة قوية مع بيومي ويواجهان العديد من المواقف الكوميدية في أماكن وظروف مختلفة.

ويشارك في بطولة الفيلم رانيا يوسف، وثراء جبيل، وإسعاد يونس، وناهد السباعي، وتأليف محمد القواشتي، وإخراج شادي علي.

كما صدرت البوسترات الخاصة بأبطال فيلم "جروب الماميز" المقرر طرحه بدور العرض السينمائية يوم 28 ديسمبر المقبل ، وجاء في مضمونها لتعبر عن شخصية كل ممثل بالعمل.

وتجري أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حيث يجمع جروب خاص بمدرسة على "الواتس أب" 3 أمهات من طبقات اجتماعية مختلفة ويحكين معاناتهن مع الأبناء .

وشارك النجم محمد ثروت مع متابعيه، الإفيشات الخاصة بالفيلم ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وكتب :"فيلم جروب الماميز ٢٨ ديسمبر فى جميع دور العرض إخراج عمرو صلاح".

ويشارك في بطولة الفيلم روبي و يسرا اللوزي و محمود حافظ ودارين حداد وحازم إيهاب وتأليف إيهاب بليبل، وغادة عبد العال، وإخراج عمرو صلاح.

وكانت الفنانة يسرا اللوزي قد أكدت أن فيلم "جروب الماميز" يتميز بالواقعية وأحداثه تعتمد على البطولة الجماعية، وأنه من التجارب المهمة في مسيرتها ، متوقعة أن يجذب الفيلم الجمهور خاصة فئة الأمهات لانه يتناول قضية التعامل مع مشكلات الأطفال في المدارس ودور السوشيال ميديا.

كما تم طرح البوستر الدعائي الرسمي لفيلم "مطرح مطروح" تمهيدا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة ، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن كوميدي خلال حقبة الأربعينيات.

وقال المخرج وائل إحسان ،في تصريح صحفي ، إن الفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم النجم محمود حميدة، والممثل العالمي سكوت أدكنز، مؤكدا أن الفيلم سيغير شكل الكوميديا في مصر هذه الفترة .

ولفت إلى أنه استعان بالكثير من النجوم الشباب في هذا العمل، بجانب فنانين كبار لعمل تشكيلة كوميديا جديدة لم يقدمها من قبل، متمنيا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

ويجسد الفنان محمود حميدة في الفيلم دور موظف حكومي، فيما يظهر الفنان الكوميدي كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.

ويشارك في بطولة الفيلم سامى مغاورى، ومحمد السعدنى، وشريف ثروت ، ومحمد القاضي ، وتأليف محمد عز والمخرج المنفذ خالد أبو غريب وإخراج وائل إحسان.