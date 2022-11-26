تصدّر مطعم "فرانتسن" في ستوكهولم قائمة "لا ليست" لأفضل المطاعم في العالم متقاسماً المرتبة الأولى مع مطعم الشيف الفرنسي غي سافوا الذي يحمل اسمه ويتبوأ الصدارة للمرة السادسة، ومطعم "برناردان" في نيويورك.

وهي "المرة الأولى يتقاسم مطعم من الدول الاسكندينافية المرتبة الأولى بالتساوي مع أسماء أخرى"، و"لم يسبق له أن تبوأ صدارة الترتيب"، على ما أوصحت لوكالة فرانس برس إيلين بياتريني، المديرة العامة لمجموعة "لا ليست" التي تختار أفضل مطاعم في العالم استناداً إلى الأدلة السياحية والملاحظات النقدية الواردة في أبرز الصحف العالمية،

وجاء في المرتبة الأولى أيضاً مطعما "غي سافوا" الذي يقع في مبنى "لا موني دو باري" و"برناردان" للطاهي إيريك ريبير في نيويورك.

ويحمل مطعم "فرانتسن" الذي يملكه الشيف ولاعب كرة القدم السابق بيورن فرانتسن تصنيف ثلاث نجوم من دليل "ميشلان".

وتبوأ المطعم الفرنسي "غي سافوا" صدارة الترتيب للمرة السادسة بمفرده أو بالتساوي مع آخرين منذ أن بدأ قبل ثماني سنوات إصدار "لا ليست" التي تدرس أوضاع 30 ألف مطعم في مئتي بلد وتحظى بمكانة في فرنسا والصين وكوريا واليابان.

وأكد المؤسس المشارك لـ"لا ليست" يورغ زيبريك في حديث إلى وكالة فرانس برس أنّ "غي سافوا معروف في فرنسا ويحظى بتقدير الفرنسيين جميعهم ومشهور خارج بلده"، مستشهداً على ذلك بملاحظات صحيفة "نيويورك تايمز" التي تُعدّ "المرجع الأكثر أهمية في وضع التصنيف".

وخلال حفلتها المرتقبة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، تعتزم "لا ليست" تكريم الطاهي الفرنسي ميشال غيرار (89 عاماً) بحضور نحو 15 من تلاميذه بينهم ألان دوكاس وأرنو دونكيل.