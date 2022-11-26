خسر المنتخب السعودي أمام نظيره البولندي 0-2 على ملعب المدينة التعليمية، في إطار الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم قطر 2022، وأحرز هدفي بولندا زيلينسكي في الدقيقة 39، وليفاندوفسكي في الدقيقة 82.

وحصل منتخب الصقور على ضربة جزاء أهدرها اللاعب سالم الدوسري. كما أهدر لاعبوه عددا كبيرا من الفرص السانحة.

ورفع منتخب بولندا رصيده الى 4 نقاط وسيلتقي مع الأرجنتين في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة ، كما سيلتقي الأخضر الذي توقف رصيده عند 3 نقاط مع المكسيك في مواجهتين حاسمتين.

يذكر أن منتخبا الأرجنتين والمكسيك سيلتقيان عند الساعة العاشرة مساء اليوم.