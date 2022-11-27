بينما يتجه العالم نحو تقليل الانبعاثات الضارة، أضحت البشرية في حاجة ماسة إلى مصادر طاقة مستدامة ومعقولة التكلفة.وجذبت طاقة الاندماج، وهي إحدى أكثر التقنيات الواعدة، انتباه الحكومات والشركات الخاصة مثل شيفرون Chevron وغوغل Google، ويقدر مركز «بلومبيرغ إنتليجنس للأبحاث» بأن سوق الاندماج قد تصل قيمته في النهاية إلى 40 تريليون دولار.نناقش فوائد طاقة الاندماج كمصدر للطاقة النظيفة في هذا الرسم البياني برعاية شركة جنرال فيوجن General Fusion.المصدر النهائي للطاقةـ تستمد الشمس وسائر النجوم طاقتها من تفاعل يعرف بالاندماج النووي، حيث تعمل قوة الجاذبية الهائلة على ضغط بلازما الهيدروجين وتسخينها، ودمجها في الهيليوم وتطلق كميات هائلة من الطاقة.ـ يستخدم العلماء نظائر الهيدروجين ـ الديوتيريوم والتريتيوم ـ لتشغيل محطات الاندماج هنا على الأرض لتلبية الطلب العالمي المتزايد على طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.ـ تقدم طاقة الاندماج مجموعة كبيرة من الفوائد:1 ـ موارد وفيرة:توجد كلتا الذرتين اللازمتين للاندماج النووي بوفرة على الأرض، حيث يوجد الديوتيريوم في مياه البحر، بينما يمكن إنتاج التريتيوم من الليثيوم.2 ـ مستدامة:يقلل التوليد كثيف الطاقة مثل الاندماج من احتياجات استخدام الأراضي ويمكن أن يحل محل البنية التحتية المتهالكة مثل محطات الطاقة القديمة.3 ـ نظيفة:لا تنتج من عملية الاندماج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو غيرها من الانبعاثات الضارة في الغلاف الجوي.4 ـ قابلة للتوسع:مع العبء التنظيمي المحدود المتوقع أو ضوابط التصدير، يتوسع الاندماج بشكل فعال في مساحة صغيرة من الأرض يمكن أن تقع بالقرب من المدن.هذا ويمكن أن يحل 1 كجم من الوقود الاندماجي محل:ـ 55 ألف برميل من النفط.ـ مليون كجم من الغاز الطبيعي.ـ 10 ملايين كجم من الفحم.5 ـ تتمتع بميزة السلامة:يتميز الاندماج بأنه لا ينتج أي نفايات نووية ذات إشعاع طويل العمر، وذلك على عكس الانشطار الذري. ويشبه مظهره الإشعاعي التطبيقات الطبية والصناعية المستخدمة على نطاق واسع مثل المسرع الدوراني «السيكلوترونات» المستخدم في علاج السرطان.6 ـ موثوقة:الطاقة الاندماجية متاحة عند الطلب ولا تتأثر بالطقس، مما يجعلها خيارا ممتازا في مجموعة المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتوليد الطاقة.تسويق طاقة الاندماجـ وضعت أكثر من 130 دولة هدف خفض الانبعاثات إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 47% في الثلاثين عاما القادمة.ـ ورغم أن مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية متقطعة وتحتاج إلى مصدر أساسي للطاقة النظيفة لتكميلها، فإن الاندماج، عند تنفيذه تجاريا، يمكن أن يوفر طاقة نظيفة ووفيرة وموثوقة وتنافسية التكلفة.ـ تسعى شركة جنرال فيوجن إلى تحويل إمدادات الطاقة في العالم لطاقة الاندماج التجارية بأكثر الطرق العملية.