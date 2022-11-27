أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة مي البغلي قرارا بإشهار مبرة الفضول الخيرية.



وجاء في القرار:



مادة أولى: تشهر مبرة الفضول الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2: يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



وتضمن النظام الأساسي لمبرة الفضول الخيرية ما يلي:



قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة الفضول الخيرية ومقرها دولة الكويت، وذلك بهدف مساعدة الفقراء والمحتاجين والمتعففين والأيتام والأرامل والمعاقين والمسنين ومساعدة المحتاجين من المرضى بدفع رسوم الخدمات الطبية أو العلاجية أو إيفادهم خارج دولة الكويت بعد موافقة الجهة المعنية أو المساهم في ذلك، ما لم تتكفل جهة رسمية بذلك ومساعدة وعلاج مدمني المخدرات ورعاية التائبين أو المساهمة في ذلك ومساعدة المحتاجين لأداء فريضة الحج والعمرة أو تسيير رحلات لذلك وإنشاء حلقات تحفيظ القرآن والتعريف بالإسلام وفق الكتاب والسُنة أو المساهمة في ذلك وتقديم المنح الدراسية ومساعدة طلاب العلم المحتاجين وتقديم مشروع إفطار صائم في شهر رمضان أو المساهمة في ذلك والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الخيرية في دولة الكويت وتبادل الخبرات معها في مجال البر والخير والنفع العام وتوثيق روابط القربى وصلة الرحم، وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها، وذلك طبقا لما يقرر مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة.



والمؤسسون هم:



1 - عبدالله نجم عبدالله الزهاميل.



2 - صالح رومي عواد الفضلي.



3 - ابراهيم صالح دعسان الفضلي.



4 - عوض يحيى عوض شلاش.



5 - بدر مسعد مزبان الزهاميل.



6 - عبدالله اجبير فهد العاردي.



7 - عثمان شنيف عطيه الفضلي.



8 - عبدالهادي فرحان خلف شاهر.



9 - عادل عوض عودة شاهين.



10 - خضر راشد خضير الفضلي.



ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام، وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الاولى، فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.