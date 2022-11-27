أضاف المؤلفون الشباب نكهة خاصة في معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 45، من خلال تنظيم حفلات توقيع لكتبهم وإصداراتهم الجديدة.



وقد تخلل المعرض الذي اختتم أعماله أمس السبت عدد كبير من حفلات توقيع الكتب لمشاركين كتاب سواء من الكويت أو خارجها، وقد أضاف هذا الحضور الشبابي تميزا كبيرا لمعرض الكويت الدولي للكتاب، ويبرز حرص القائمين على المعرض على تقديم كل أوجه الدعم للشباب في هذا المحفل الثقافي.



ومن المعتاد أن تنتشر حفلات توقيع الكتب في معارض الكتب وتستقطب الجمهور وتزيد من مبيعات الكتاب كون القارئ يلتقي الكاتب ويحصل على توقيعه على الكتاب ليكون نسخة خاصة ومميزة.