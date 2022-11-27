نظمت شركة الكويت للتأمين دورة إسعافات أولية لموظفيها والبالغ عددهم 15 موظفا على مدار يوم كامل بالتعاون مع الجامعة الأسترالية، وتأتي هذه الدورة ضمن برامج الشركة التي تهدف إلى رفع الجاهزية الطبية إيمانا منها بأهمية حياة الإنسان أين ما وجد على هذه الأرض.



خلال الدورة تعرف المشاركون على حقيبة الإسعافات الأولية، وقد استعرضت الدورة مقدمة في الإسعافات الأولية والحماية الشخصية من العدوى وكيفية التعامل مع الحالات المرضية وإصابات العمل مع التطبيق العملي، والإنعاش القلبي والرئوي ومزيل الرجفان الخارجي.



يذكر أن فعاليات الدورة أطلقت في مبنى الجامعة الأسترالية صباح الثلاثاء 15 الجاري، وفي ختام الدورة تم اختبار المتدربين وتوزيع شهادات حضور على الجميع، كما تم توزيع الرخص الدولية من جمعية القلب الأميركية «Heart Saver» على اللذين اجتازوا الاختبار بنجاح.



وختاماً، توجهت فجر الصايغ، مدير قسم التواصل لشركة الكويت للتأمين بالشكر لإدارة الجامعة الأسترالية ولجمعية القلب الأميركية ولجميع القائمين على الجهود المبذولة لإنجاز الدورة التدريبية بنجاح.