طارق عرابي



اختتمت أمس مشاركة بنك وربة في معرض «فيد ماركت» الذي أقيم على مدى يومي الجمعة والسبت الماضيين في مجمع التلال بمنطقة الشويخ، حيث جاءت هذه المشاركة في إطار برنامج البنك الرائد في المسؤولية الاجتماعية القائم على دعم المجتمع الكويتي على اختلاف شرائحه لنشر الثقافة والتوعية الصحية برعايته للعديد من الفعاليات الاجتماعية التي تركز على توفير الحلول المصممة لخدمة المجتمع والبدائل الصحية لهم وتحقيق أعلى قدر من الفائدة على مختلف الأصعدة.

وأكد «وربة» أن دعمه لمعرض «فيد ماركت» يأتي انطلاقا من اهتمامه المتواصل بمجال الخدمات الصحية وما يتعلق به من أنشطة وفعاليات، تقديرا لدوره الأساسي في حياة المجتمع وأفراده وما تمثله من أهمية كونها تنعكس على مختلف جوانب الحياة والأنشطة وفي مقدمتها الاقتصاد الذي يعد عصب الحياة المعاصرة.

ويعمل «وربة» على تقديم كل أشكال الدعم الممكنة بالتعاون مع الجهات والهيئات الرسمية المعنية بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، وذلك من خلال تقديم العديد من المبادرات التي تستهدف الارتقاء بالخدمة وتطوير سبل تقديمها سواء من خلال إنشاء مراكز طبية، أو من خلال رعاية ودعم العديد من الأنشطة التوعوية والخدمية لوزارة الصحة والهيئات التابعة لها.

وكانت مؤسس ومنظم «فيد ماركت» عروب المطوع قد أشادت بالرعاية الاستراتيجية لبنك وربة لمعرض «فيد ماركت»، شاكرة دور البنك المستمر وسعيه لترك بصمة واضحة تجاه المسؤولية المجتمعية».



وأضافت المطوع: «إن فكرة المعرض هي الاهتمام والمساهمة بصحة الأطفال من الدرجة الأولى، وتوفير الغذاء المناسب لهم والذي يغطي احتياجهم اليومي، بالإضافة إلى أن الهدف من وجود هذا المعرض يأتي لتوعية أولياء الأمور لصحة أبنائهم».