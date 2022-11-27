محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن بلدية الكويت بدأت عملية التأهيل المسبق لمشروع تطوير واجهة بحرية بمحافظة الجهراء تحت مسمى كورنيش الجهراء والذي سيقام على مساحة 7.3 كيلومترات مربعة.

وفي التفاصيل قالت المجلة ان بلدية الكويت دعت الشركات المعنية بالمشروع إلى تقديم وثائق التأهيل المسبق في موعد غايته 2 مارس 2023 بشأن عقد تصميم وبناء وتشغيل الواجهة البحرية، وينص على بناء وتطوير الواجهة التي تبعد حوالي 32 كيلومترا إلى الغرب من مدينة الكويت.

ويتضمن التطوير عددا من المكونات للواجهة منها ميدان الدخول، وسوق بمساحة 185 ألف متر مربع ومدينة ترفيهية، بالإضافة لرصيف ترفيهي يشمل مبنى يدار طوليا في الماء وعجلة دوارة ومناطق جذب أخرى مثل الالعاب الأفعوانية ورصيف VIP ومبنى مرصد ومراقبة بلفيدير، بالإضافة الى مول على الشريط الساحلي بمساحة 165الف متر مربع، ومنتزه ريفربوكس وأكاديمية رياضية، ومتحف لأنماط الحياة الكويتية وحديقة مائية، ناهيك عن مقر مقر لبلدية الكويت ومسجد ومكتبة.