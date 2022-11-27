وجه النائب د.فلاح الهاجري سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي عن سبب عدم تشغيل الوزارة مستوصف قطعة 7 بمنطقة جابر الأحمد.



ونص السؤال على ما يلي: يوجد في منطقة جابر الأحمد ثلاثة مستوصفات جاهزة البنيان والخدمات، لكن لا توجد خدمة فعلية إلا باثنين فقط، في قطعة 1 وقطعة 6، أما قطعة 7 فمازال لا يعمل، ولا تتوافر خدمة 24 ساعة لأي مستوصف ما يضطر الأهالي بعد منتصف الليل للذهاب إلى منطقة الصليبخات.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ لماذا لم تشغل الوزارة المستوصف في قطعة 7؟



2 ـ لماذا لم تشغل المستوصفات الثلاثة لخدمة مدينة جابر الأحمد على مدار 24 ساعة؟