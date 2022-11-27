وجه النائب د. مبارك الطشة سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني قال في مقدمته: نمى إلى علمنا أن المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (بالإنابة) اعتمد قرارين يحملان رقم (2534) و(2535)، والمتعلقين بإعادة تعيين محكومين في وظيفة (مدرب أ) بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (المعهد الصناعي في الشويخ) حيث إن المذكورين سبقت ادانتهما في القضية رقم (901) لسنة 2016، المعروفة باسم (خلية العبدلي)، وشملهما مرسوم العفو رقم (203) لسنة 2021، الصادر في 14 نوفمبر 2021 بشأن العفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص.



وطالب بتزويده بالآتي:



ـ هل تتوافر في المشار اليهما شروط التعيين أو إعادة التعيين في الوظائف الحكومية وفقا لمرسوم نظام الخدمة المدنية؟



ـ ما السند القانوني واللائحي للقرارين (2534) و(2535)، اللذين اعتمدهما مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة في شأن إعادة تعيين المشار إليهما في وظيفتي (مدرب أ) بالمعهد الصناعي في الشويخ؟ وهل طلب المدير بالإنابة مذكرة قانونية تتضمن الرأي القانوني بشأن إعادة تعيينهما من إدارة الشؤون القانونية في المعهد؟ إذا كان الجواب بالإيجاب تزويدي بصورة ضوئية منها.



ـ هل يتفق قرارا إعادة التعيين مع المادة الثالثة من المرسوم رقم (203) لسنة 2021 في شأن العفو وتخفيض مدة العقوبة التي تنص على أن «لا يخل تطبيق هذا المرسوم بما تم تنفيذه من غرامات وعقوبات مالية ويخضع المعفو عنهم من اعفي من تنفيذ باقي عقوبة الحبس المحكوم بها عليه او تخفيضها لسائر العقوبات التبعية التي يقرها القانون».



ـ هل تتوافق القرارات (2534) و(2535)، مع المادة الرابعة من المرسوم رقم (203) لسنة 2021 في شأن العفو وتخفيض مدة العقوبة التي تنص على أن «يخضع جميع المعفو عنهم بموجب هذا المرسوم لكافة الإجراءات الرسمية التي تتخذها جهات الاختصاص في تحديد نطاق سريانه وترتيب الآثار اللازمة لانقضاء العقوبات الصادر بشأنها العفو بشكل نهائي».؟



ـ ما طبيعة الآثار القانونية والإدارية والمالية التي ترتبت على صدور حكم محكمة التمييز بإدانة اثنين من الموظفين في الهيئة بجريمة أمن دولة؟ وهل كان من بين تلك الآثار صدور قرارات بالفصل من الوظيفة كعقوبة تبعية مترتبة على الحكم؟ وما رأي إدارة الشؤون القانونية في الهيئة؟ تزويدي بصورة ضوئية منه وهل تعد الجرائم المسندة إلى المذكورين وفقا لمنطوق حكم المحكمة «مخلة بالشرف والأمانة»؟ وما طبيعة العمل الذي سوف يؤديانه بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بعد قراري عودتهما للعمل رقم (2534) و(2535)؟ وهل يجوز في ضوء ذلك إعادة تعيينهما مدربين للطلاب من أبناء الكويت؟ يرجى تزويدي بالقرارات الصادرة بحق المشار اليهما ترتيبا على هذا الحكم وهل تم فصلهما تأديبيا بعد صدور الأحكام؟ أم لأسباب تتعلق بغيابهما عن العمل لفترات أطول من المدد التي يقررها قانون الخدمة المدنية، تزويدي بأي قرارات او تعاميم صدرت بحق المشار إليهما خلال فترات نظر القضية أمام القضاء الكويتي.



ـ بحسب الرأي القانوني الذي استندت اليه الهيئة هل استند قرارا إعادة تعيين المذكورين في القرارين (2534) و(2535)، الى المادة (2) من القانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل؟ وهل نص صراحة على شمول «مدربي التطبيقي»؟ وما التكييف القانوني لقراري إعادة التعيين ولفترة التوقف عن العمل خلال نظر القضية والحبس الاحتياطي؟ وهل ستضم سنوات الخدمة السابقة الى ملفي المذكورين؟ وما الحقوق الوظيفية والتأمينية المقررة لهما في تلك الحالة؟