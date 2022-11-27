أعربت الفنانة القطرية بثينة المفتاح، التي ابتكرت الملصق الرسمي لكأس العالم قطر 2022، عن اعتزازها بالمشاركة في مشروع ملصق النسخة الأولى من المونديال في الوطن العربي، وفخرها بالإسهام في هذا الإنجاز المبهر في تاريخ قطر.



وصرحت المفتاح لـ«الأنباء» بأنها أرادت تسليط الضوء من خلال سلسلة الملصقات الثمانية التي قدمتها، على شغف سكان قطر بكرة القدم وأهمية هذه الرياضة الرائعة التي تستقطب اهتمام الأسرة، حيث يصور الملصق الرئيسي «الغترة والعقال»، عناصر من غطاء الرأس التقليدي الذي يرتديه الرجال في قطر والمنطقة، وهما يلوحان في الهواء، في إشارة رمزية إلى الاحتفال بكرة القدم وشغف المشجعين بهذه الرياضة التي تحظى بشعبية واسعة في أنحاء العالم العربي، كما تعكس الملصقات السبعة الأخرى مشاعر الحماس والإثارة المرتبطة باللعبة الأكثر شعبية في العالم.



وحول مشاركتها في مشروع ابتكار الملصق الرسمي لكأس العالم 2022، أشارت المفتاح إلى أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث تواصلت مع الفنانين القطريين لإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مشاريع مونديال قطر 2022.



وعن رحلتها في عالم الفن، قالت المفتاح إن بداياتها كانت منذ فترة الطفولة، حيث تشكل لديها اهتمام بهذا المجال منذ سن صغيرة، ومارست الأعمال الفنية كهواية، ثم أصبح لديها شغف بالعديد من أشكال الفنون.