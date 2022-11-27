أجبرت الهزيمة أمام اليابان 2-1 مدرب ألمانيا هانزي فليك على ارتداء زي رجل الإطفاء، في أول اختبار حقيقي له مع «المانشافت» والذي استهله بشكل كارثي في مونديال قطر 2022.



الحسابات دقيقة وواضحة، في حال خسرت ألمانيا أمام إسبانيا اليوم، فإن فرصها في التأهل ستكون ضئيلة إلى معدومة اعتمادا على نتيجة مباراة اليابان مع كوستاريكا اليوم أيضا، وكانت إسبانيا استهلت مشوارها بفوز استعراضي على كوستاريكا 7-0.



وتواجه ألمانيا شبح «إذلال تاريخي» بالخروج للمرة الثانية على التوالي من دور المجموعات بعد ان خرجت من هذا الدور للمرة الاولى على الإطلاق في مونديال روسيا 2018 بالخسارة أمام كوريا الجنوبية.



في مسيرته التدريبية الشابة، واجه فليك بالفعل هذه المواقف المعقدة، وبهذه الطريقة أيضا، شهدت مسيرته دفعة مذهلة قبل 3 سنوات عندما تسلم تدريب بايرن ميونيخ عملاق الكرة الألمانية.



في خريف عام 2019، وفيما كان بايرن يعاني الأمرّين في الدوري، حل فليك مكان الكرواتي نيكو كوفاتش المأزوم آنذاك.



مع النجاح الذي حققه في نهاية الموسم بعد معاناة، فاز بكل الألقاب التي يمكن تخيلها مع الفريق البافاري، بما في ذلك ثلاثية مدوية في دوري أبطال أوروبا، الدوري الألماني وكأس ألمانيا.



بعد ثلاث سنوات، ينتظره تحد أكبر، يجب أن يجعل مهاراته في المناقشة والاستماع تتحدث عن نفسها من أجل إقناع لاعبيه، وهم على حافة الهاوية، بخوض نزال صعب ومفصلي.



فالهزيمة أمام إسبانيا المتألقة تحت قيادة لويس إنريكي الأحد على ملعب البيت في الخور شمال غرب الدوحة، ستعجل من عودة المنتخب الألماني الى دياره في 2 ديسمبر المقبل، حتى قبل انطلاق الأدوار الإقصائية، أسوة بما حصل قبل أربع سنوات ونصف في روسيا.



وقال فليك: «لم يعد لدينا أي طلقات في مخزون الاحتياط، الأمر يتعلق بالشجاعة والشخصية، يجب على الجميع اللعب بشكل أفضل والمشاركة بشكل أكبر في المباراة، يجب أن نظهر الشخصية».



لكن خيارات المدرب التكتيكية في المباراة الأولى كانت قليلة أو غير مفهومة، هذا ما اكده نجم المنتخب السابق لوتار ماتيوس، صاحب الـ 150 دولية، عندما قال إن فليك كان مخطئا.