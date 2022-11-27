انتقد الأسطورة الإنجليزية مايكل أوين، مدرب منتخب بلاده، غاريث ساوثغيت، لعدم استعانته بأفضل موهبة بريطانية، خلال مواجهة الولايات المتحدة.



وبقي فيل فودين، الذي يرى أوين أنه أفضل موهبة إنجليزية، حبيسا على مقاعد البدلاء منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، رغم تبقي تبديلين لم يجرهما ساوثغيت حتى النهاية.



وكتب أوين، عبر حسابه بموقع التدوين العالمي «تويتر»: «مندهش من استخدامنا لـ14 لاعبا حتى الآن، بينما أكثر لاعب موهوب لدينا جالس على مقاعد البدلاء».



ولم يكن نجم ليفربول ومنتخب إنجلترا الأسبق المنتقد الوحيد لساوثغيت، بل سار على دربه المذيع الشهير بيرس مورجان، مطالبا بضرورة الدفع بلاعب مان سيتي.



كما وجهت بعض الجماهير الإنجليزية انتقادات لاذعة للمدرب الإنجليزي لنفس السبب، خصوصا في ظل تألق فودين مع السيتيزنز هذا الموسم.



إلى ذلك، قال قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين إن فريقه لم يكن حاسما خلال التعادل السلبي مع أميركا، وقال: «لم يكن أفضل أداء بالتأكيد، كان لدينا فترات سيطرة جيدة على الكرة، لكن لم يكن لدينا المنتج النهائي، إلا أن الشباك النظيفة تضعنا في موقع رائع بالمجموعة».