بات منتخب قطر أول المودعين في مونديال 2022 بعدما مني بخسارة ثانية تواليا وهذه المرة أمام السنغال 1-3، فميا تعادل منتخبا هولندا والاكوادور 1-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى.



وعلى اثر نتيجة هولندا والاكوادور، رفع المنتخبان رصيدهما الى 4 نقاط من مباراتين مقابل 3 للسنغال ولا شيء لقطر، ما يعني أن الأخيرة أصبحت خارج نطاق المنافسة على احدى البطاقتين رسميا.

وتلعب قطر في الجولة الثالثة والأخيرة أمام المنتخب الهولندي الثلاثاء المقبل، في حين تلتقي الإكوادور والسنغال في اليوم ذاته.



ويحتاج كل من المنتخبين الهولندي والإكوادوري إلى التعادل في الجولة الأخيرة لبلوغ الدور ثمن النهائي.

أما السنغال فتحتاج للفوز على الإكوادور أو التعادل توازيا مع خسارة هولندا وأن يصب فارق الأهداف العام لمصلحة بطلة أفريقيا.



ففي المباراة الأولى على ملعب الثمامة، سجل بولاي ديا (41) وفامارا دييديو (48) وبامبا ديينغ (84) أهداف السنغال، فيما كان أول هدف لقطر في تاريخ كأس العالم من نصيب محمد مونتاري (78)، الذي قال: «الأحاسيس مختلطة، عندما تسجل أول هدف لبلادك في كأس العالم تكون محظوظا، لكننا خسرنا وأنا لا أحب الخسارة».



وعن أسباب فشل المنتخب القطري في أول مباراتين، أجاب «قلة الخبرة، هذه أول مشاركة، لكننا سنبقي على الإيجابيات».



وعلى ستاد خليفة، افتتح كودي خاكبو التسجيل لهولندا للمباراة الثانية تواليا، بعد كرة فشلت الاكوادور في التعامل معها لتصل إلى كلاسن ومنها إلى مهاجم أيندهوفن فتوغل في منطقة الجزاء وسدد بقدمه اليسرى في الشباك (6).

وهو الهدف الاول الذي يهز شباك الاكوادور منذ هدف الأرجنتيني خوليان ألفاريس في مارس الماضي، ضمن سلسلة من 7 مباريات في مختلف المسابقات (3 انتصارات و4 تعادلات).



ومع انطلاق الشوط الثاني، سجل فالنسيا ثالث أهدافه في المونديال ليتصدر ترتيب الهدافين والسادس تواليا بعد مشاركته في مونديال البرازيل 2014 (3)، بعدما تابع تسديده من ستوبينيان صدها الحارس نوبرت وعادت لمهاجم فنربهتشه التركي أودعها المرمى (49).