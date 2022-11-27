تدفق الإيرانيون إلى شوارع طهران سيرا وعلى الدراجات النارية وفي السيارات، للاحتفال بالفوز على ويلز 2-0.



واستقبل الإيرانيون بفرح كبير فوز «تيم ملي» مع تسجيل الهدفين في الوقت بدل الضائع، وغطت الابتسامات وجوه الذين تجمعوا في ساحة الشهيد في وسط طهران.



وقال مهدي البالغ: «أنا سعيد بهذا الفوز لأن شغفي يكمن في كرة القدم، ليس في السياسة».



من جهته، قال رضا «في المباراة السابقة كنا تحت ضغط رهيب بسبب الوضع في البلاد، ولكن اليوم قررنا خوض» المنافسة.



وقرب حشود الاحتفال، وقفت امرأتان في الخمسينات من عمرهما، وقالت فاريبا: «لطالما شجعنا المنتخب الوطني ولكن ليس هذه المرة»، وأضافت «نحن في حداد على الشباب الذين لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات».



ووافقها أرمان، معتبرا أن ليس هناك سبب للاحتفال. وقال «هذا الفريق لا يهمني.. حتى الآن لم تشف الجروح». غير أن آخرين اعتبروا أن الفوز كان للشعب الإيراني. وقال جعفر والذي يتحدر من محافظة غيلان الشمالية: «إنه فريقنا الوطني، وليس فريق الحكومة الذي حقق الفوز».