القاهرة - محمد صلاح



الفنانة رانيا فريد شوقي كروية بدرجة محترفة فقد عشقت الساحرة المستديرة من ارتباط والدها الفنان الراحل بالأهلي وكرة القدم.

لذا فهي تتابع منافسات مونديال قطر 2022 بشغف واهتمام وتشجع الفرق العربية بتعصب وسعدت بنتائج السعودية أمام الأرجنتين وتونس أمام الدنمارك والمغرب أمام كرواتيا، وتتمنى أن تصعد قطر والثلاث فرق العربية الأخرى إلى دور الـ 16 وتواصل انطلاقتها وترى ان البرازيل والأرجنتين وإسبانيا وفرنسا هم الأقرب للنهائي.

وأن مبابي الفرنسي سيكون افضل لاعب وينافسه رونالدو ونيمار لو كانت إصابته بسيطة. وتتوقع ان يكون منتخب أستراليا واليابان مفاجأة البطولة. وسيكون رونالدو وميسي المرشحين للقب الهداف رغم صعوبة مشوارهما. وتعتبر ساكا لاعب إنجلترا هو أفضل صاعد.