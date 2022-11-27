أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران، أنه لم يغير أي شيء في خطته مع المنتخب الإيراني خلال مواجهة ويلز، بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام إنجلترا بستة أهداف مقابل هدفين.



خطف منتخب إيران فوزا غاليا أمام منتخب ويلز بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في مرحلة مجموعات كأس العالم 2022 على ملعب «أحمد بن علي المونديالي».



وقال كيروش: «لعبنا بشكل ممتاز، استحققنا الفوز، اللاعبون لا يصدقون، ولم أغير شيئا من مباراة انجلترا، اللاعبون منذ أن دخلوا الملعب لم يخافوا من أي شيء، أرادوا لعب كرة القدم، اللاعبون رائعون وأنا ممتن لهم».



وتوجه لاعبو المنتخب الإيراني صوب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لإيران، وذلك عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية مباراة ويلز وإيران، والتي انتهت بفوز المنتخب الإيراني بهدفين نظيفين، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022، وقام اللاعبون بحمل كيروش على الأعناق.



سجل هدفي منتخب إيران كل من روزبه جشمي ورامين رضائيان، حيث أنهى التعادل السلبي الشوط الأول الذي شهد إلغاء هدف لمنتخب إيران بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو «VAR».



وحصل واين هينيسي حارس مرمى منتخب ويلز على البطاقة الحمراء الأولى في كأس العالم 2022 بعد التدخل العنيف مع مهاجم منتخب إيران.