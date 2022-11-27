الدوحة ـ عبدالعزيز جاسم



أكد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي السابق الشيخ أحمد الفهد، أن قطر بنجاحها المبهر في استضافة كأس العالم 2022 قد حققت الحلم بإرادة الرجال، وأن التنظيم الرائع للمونديال أبلغ رد بأن قطر ورجالها قادرون على تحقيق هذا الحلم.



وقال الفهد في حوار تلفزيوني: قالوا إن استضافة قطر حلم، والآن الحلم تحقق بإرادة رجال وأناس آمنوا بأنهم قادرون على تحقيق حلم المونديال، وها قد أصبح حقيقة اليوم كلنا نشارك فيه، وإننا الآن أصبح لدينا حلم أكبر.



وتابع: «للأسف لم أحضر حفل افتتاح المونديال ولكن تابعته عبر التلفاز، فالحلم تحول إلى حقيقة وهو ملخص للقصة ومع تواجد رؤية واستراتيجية وحلم وهناك إرادة لتحقيق الحلم حتى وصلنا للنتيجة الاستثنائية في حفل الافتتاح الذي شهد العديد من اللقطات الرائعة من ضمنها مشاركة غانم المفتاح في تأكيد على أننا مجتمع واحد، كما لم يخل الافتتاح من الرقصات والعارضة والثقافات التي نفتخر بها».