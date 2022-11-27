أيدت الأفغانية سميرة أصغري عضو اللجنة الأولمبية الدولية تنظيم قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، ولكنها ألمحت أيضا عن حق الفرق في الحديث عن حقوق الإنسان.



وقالت أصغري: «الرياضة تجمع العالم والناس معا»، مضيفة أن الوحيدين الذين يعانون من المقاطعة هم الرياضيون.



وأضافت لاعبة كرة السلة السابقة التي تم قبولها في اللجنة الأولمبية الدولية قبل 4 سنوات: «أفضل طريقة لتغيير شيء ما هو أن تكون حاضرا في مشهد الحدث وألا تغلق فمك، بل تفتحه، فقط هؤلاء الذين يظهرون حضورهم وشجاعتهم سيفوزون في النهاية».



وأعربت عن آمالها بأن تستضيف أفغانستان حدثا رياضيا كبيرا يوما ما، ولا تعيش أصغري في بلادها، بعد عودة طالبان للسلطة، ولكنها تعيش في إسطنبول، وأشارت إلى أنها مستعدة للعودة إذا تم استيفاء شروط معينة، وقالت: «إذا أرادت طالبان فعلا تطوير البلاد، وإذا اهتمت بالرياضة وطرحت خطة جدية شاملة تتضمن السيدات، سأعود فورا لمواصلة عملي».