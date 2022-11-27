المنتخب استعد بشكل جيد رغم الخسارة من مصر قبل انطلاق البطولة

البدايات عادة ما تكون صعبة في البطولات الكبرى وسعداء بالفوز على كندا



أجرى الحوار: أسامة دياب



قال السفير البلجيكي لدى البلاد مارك ترنتسو إن السلطات القطرية بذلت قصارى جهدها للوصول إلى نسخة ناجحة من كأس العالم، مبينا ان الجميع يتمنى لها النجاح في مسعاها، موضحا أن دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الـ 30 الماضية أظهرت قدرة مميزة على إدارة نمو المدن الحديثة بفاعلية كبيرة، مما جعل بعضها من بين الدول الأكثر تقدما في العالم.



وكشف ترنتسو في لقاء خاص مع «الأنباء» عن أنه يراهن على فوز «الشياطين الحمر» بالنسخة الحالية من كأس العالم، لافتا إلى أن المنتحب الوطني البلجيكي قد استعد بشكل جيد للبطولة بالرغم من الخسارة من المنتخب المصري قبل انطلاق البطولة، مبينا أن البدايات عادة ما تكون صعبة في البطولات الكبرى، معربا عن سعادته بنجاح المنتحب البلجيكي في تحقيق الفوز في المباراة الأولى على المنتخب الكندي، وإلى تفاصيل الحوار:



كيف ترى بطولة كأس العالم لأول مرة تنظمها دولة عربية؟



٭ إنها المرة الأولى التي يقام فيها كأس العالم في هذه المنطقة ولا أشك في أن التنظيم قد تم بأفضل طريقة ممكنة.

لقد أظهرت دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الثلاثين الماضية قدرة مميزة على إدارة نمو المدن الحديثة بفاعلية كبيرة، مما جعل بعضها من بين الدول الأكثر تقدما في العالم.

وإذا نظرت إلى الدول العربية الأخرى، فإنها جميعا قد تغيرت بشكل كبير وتكيفت مع البيئة المتغيرة التي تميز عالمنا المعاصر، واستجابت لاحتياجات أبنائها من الشباب الأكثر اطلاعا والأكثر وعيا، لذلك، لا أرى أي سبب لعدم نجاح كأس العالم.



كيف تقيمون استعدادات قطر لكأس العالم؟



٭ متطلبات تنظيم كأس العالم كبيرة ودقيقة ومتعددة ولقد أعطى الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA ثقته في قطر مانحا اياها الضوء الأخضر لتنظيم هذا الحدث العالمي الكبير.

وهذا في حد ذاته يدل على أن السلطات القطرية قد بذلت قصارى جهدها للوصول إلى نسخة ناجحة من كأس العالم. والجميع يتمنى الكثير من النجاح لقطر في مسعاها.



كيف ترى استعدادات «الشياطين الحمر» قبل انطلاق البطولة؟



٭ المنتخب الوطني البلجيكي استعد بشكل جيد للبطولة، بالرغم من أننا خضنا مباراة مخيبة للآمال قليلا مع المنتخب المصري قبل انطلاق البطولة حيث جرت هذه المباراة في أجواء ودية للغاية كما ينبغي أن تكون بين الدول الصديقة، وهنأت زميلي السفير المصري تهنئة حارة بعدها.

والآن بعد أن بدأت البطولة ونجاح منتخبنا في تحقيق الفوز في مباراتهم الأولى، وظهر الفريق في حالة من التركيز الكامل، سيتعين على الفريق مواجهة المنافسين على اللقب العالمي، وسوف يحشد الفريق كل طاقاته لتحقيق ذلك الهدف. وبشكل عام، أنا واثق تماما من أن «الشياطين الحمر» سيلعبون بطولة جيدة.



كيف تقيم أداء المنتخب البلجيكي في مباراته الأولى؟



٭ البدايات في البطولات الكبرى عادة ما تكون صعبة ولكن سعدنا بالفوز في المباراة الأولى على المنتخب الكندي والتي تعتبر خطوة مهمة نحو التأهل الدور الثاني من البطولة وأعتقد أن مستوى الفريق سيرتفع في المباريات القادمة.



إلى أي مدى تتوقع أن يكون منتخبكم الوطني قادرا على الذهاب بعيدا إلى النسخة الحالية؟



٭ أتوقع بالتأكيد أن يقدم منتخبنا الوطني أداء جيدا خلال هذه البطولة أو ربما أفضل من أدائهم في النسخة الأخيرة من كأس العالم. ويعتمد الكثير بالطبع على المباريات التمهيدية التي تتيح لك الوصول إلى المرحلة التالية.



من لاعبك المفضل؟



٭ فيما يخص لاعبي المفضل، فكما تعلمون، لا يوجد لاعب أو لاعبان في فريق كرة القدم، لدينا مجموعة متكاملة من اللاعبين والمدربين استعدوا جيدا ويعملون معا للفوز. إنهم يعرفون أن عليهم الاعتماد بنسبة 100% على بعضهم بعضا لتحقيق النصر. وسوف يفعلون ذلك.



ما الفرق الأخرى التي تحب مشاهدة مبارياتها؟



٭ لا أريد أن أخص فرقا محددة، ولكن من الواضح أن فرق أميركا اللاتينية وبعض الفرق الأفريقية يمكن أن تقدم مفاجآت لطيفة للغاية. تضم فرق كرة القدم اليوم من جميع القارات محترفين جيدين للغاية وأتذكر بعض المباريات المثيرة للإعجاب التي لعبتها فرق من دول مجلس التعاون الخليجي أو من آسيا والتي أثبتت أن كرة القدم يمكن أن تكون ممتازة في كل ركن من أركان العالم.



ما الفرق التي تتوقع أن تصل الى المربع الذهبي؟ ومن سيفوز؟



٭ بالطبع، سيصل أفضل فريقين إلى المباراة النهائية، وأراهن على المنتخب البلجيكي كفائز بالنسخة الحالية من كأس العالم.