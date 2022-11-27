عقدت تونس مهمة التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها كثيرا بخسارتها أمام أستراليا 0-1 أمس على ستاد الجنوب في الوكرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في مونديال قطر لكرة القدم.



وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب التعاون السعودي سابقا وفاجيانو أوكاياما الياباني من الدرجة الثانية ميتشل ديوك من ضربة رأسية (23).



واستهلت تونس مشوارها المونديالي في سادس مشاركة، لها بتعادل ثمين أمام الدنمارك (0-0)، فيما تعرضت أستراليا لهزيمة قاسية أمام فرنسا حاملة اللقب 4-1.



وتقلصت آمال تونس بشكل كبير في بلوغ ثمن النهائي، خصوصا وأنها تلاقي فرنسا بطلة العالم في الجولة الأخيرة.



وعلق مدرب تونس جلال القادري على الخسارة: «مرة أخرى افتقدنا للنجاعة الهجومية، هذه هي أحكام الكرة، في المستوى العالي يجب أن تصنع الفارق من أنصاف الفرص. أعتذر من الجماهير وأحببنا أن نفرحهم».



بدوره، قال المدافع ياسين مرياح: «أحببنا أن نسجل لكن الكرة عاكستنا، ضيعنا شوطا كاملا، ولم ندخل أجواء المباراة. هذه كأس العالم. يجب أن نبقى مركزين، ولدينا مباراة أخرى نأمل التعويض خلالها».



وهذه ثاني مرة فقط في 18 مباراة في المونديال تحافظ أستراليا على شباكها نظيفة، بعد مواجهتها مع تشيلي عام 1974.



وأجرى القادري تغييرا وحيدا على تشكيلته الأساسية التي خاضت المباراة الاولى، فأدخل في خط المقدمة نعيم السليتي (الاتفاق السعودي) بدلا من أنيس بن سليمان (بروندبي الدنماركي)، وحذا غراهام أرنولد مدرب أستراليا حذوه بإدخاله مدافع بريشيا الإيطالي فران كاراتشيتش بدلا من مدافع هارتس الاسكتلندي ناثانيال أتكينسون.



استهل المنتخب الاسترالي الشوط الأول ضاغطا، إلا أن تونس تحررت من الدفاع وفي لعبة جماعية وصلت الكرة من عصام الجبالي على الرواق الايمن إلى يوسف المساكني داخل المنطقة لم يحسن استغلالها (20)، قبل أن يسدد بعد دقيقة محمد دراغر كرة علت المرمى.



ومن هجمة منسقة مرر كريغ غودين من الجناح الايسر كرة عرضية اصطدمت بدراغر وحولت مسارها داخل المنطقة، ليتابعها ديوك ضربة رأسية هزت شباك الحارس أيمن دحمان (23).



وكادت تونس تدرك التعادل بعد رمية تماس إلى الجبالي ومنه إلى المساكني داخل المنطقة ليمررها بدوره إلى دراغر سددها وأبعدها المدافع كاي رولز (41)، قبل أن يهدر المساكني فرصة تعادل جديدة بتسديدة إلى جانب القائم الأيسر لم يحرك لها حارس كوبنهاغن الدنماركي ماثيو راين ساكنا (45+3).



مع بداية الشوط الثاني، زج القادري بلاعب الدحيل القطري فرجاني ساسي بدلا من المدافع دراغر بهدف تنشيط الوسط، فتلاعب المساكني بالمدافع على الرواق الأيمن ومرر كرة عرضية أبعدها الحارس (60).



وفي يقظة تونسية سدد منتصر الطالبي كرة من مسافة 27 مترا من دون خطورة التقطها الحارس راين (84)، ليحبط المدافع هاري سوتار هجمة خطرة باعتراضه الكرة من بين قدمي مهاجم الكويت الكويتي طه ياسين الخنيسي (86)، ليعود ويسدد الخزري كرة سهلة بين يدي الحارس (88)، من دون أن تتبدل النتيجة.



القادري: افتقدنا للفاعلية الهجومية.. ومرياح: الكرة عاكستنا



٭ مدرب تونس جلال القادري: «مرة أخرى افتقدنا للنجاعة الهجومية، هذه هي أحكام الكرة، في المستوى العالي يجب أن تصنع الفارق من أنصاف الفرص. أعتذر من الجماهير وأحببنا أن نفرحهم».



٭ المدافع التونسي ياسين مرياح: «أحببنا أن نسجل لكن الكرة عاكستنا، ضيعنا شوطا كاملا، ولم ندخل أجواء المباراة. هذه كأس العالم. يجب أن نبقى مركزين، ولدينا مباراة أخرى نأمل التعويض خلالها».



٭ مهاجم أستراليا كريغ غودين: «كنا نتوقع مباراة صعبة، ولكننا هنا ليس من أجل مجرد المشاركة بل من أجل تجاوز دور المجموعات. حصدنا 3 نقاط مهمة والآن سنخوض مباراة صعبة أخرى أمام الدنمارك».



٭ الحارس البديل البشير بن سعيد: «أهدرنا الكثير من الفرص والمنتخب بإمكانه أن يخلق الفرص للتسجيل ولكن التوفيق لم يكن إلى جانبنا»، مضيفا: «حصل المنتخب الأسترالي على فرصة واحدة ونجح بفضلها في افتتاح التسجيل.

لم ينقصنا أي شيء ونملك الثقة وآمل أن نتمكن من التأهل إلى الدور الثاني والبناء على الشوط الثاني لمباراة اليوم».



تونس وأستراليا في سطور



٭ المباراة: تونس - أستراليا (0-1)



٭ الملعب: ستاد الجنوب في الوكرة.



٭ الجمهور: 41823 متفرجا.



٭ المجموعة الرابعة - الدور الأول (الجولة الثانية).



٭ الحكم: الألماني دانيال سييبيرت.



٭ الهدف: أستراليا: ميتشل ديوك (23).



٭ الإنذارات: تونس: عيسى العيدوني (26)، علي العابدي (64)، فرجاني ساسي (90+3).



٭ التشكيلتان:



٭ تونس (المدرب: جلال القادري): أيمن دحمان - منتصر الطالبي، ديلان برون (وجدي كشريدة، 74)، ياسين مرياح، محمد دراغر (فرجاني ساسي، 46)- علي العابدي، عيسى العيدوني (وهبي الخزري، 67)، الياس السخيري، - يوسف المساكني، عصام الجبالي (طه ياسين الخنيسي، 73)، نعيم السليتي.



٭ أستراليا (المدرب: غراهام أرنولد): ماثيو راين، فران كاراتشيتش (ميلوش ديغينيك، 75)، هاري سوتار، عزيز بهيتش، كاي رولز، رايلي ماكغري (أيدين هروستيتش، 64)، آرون موي، جاكسون إيرفاين، ماثيو ليكي (كيانو باكوس، 85)، ميتشل ديوك (جايمي ماكلارين، 64)، كريغ غودوين (أوير مابيل، 85).