باتت فرنسا، حاملة اللقب، أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، بفوزها على الدنمارك بثنائية لنجمها كليان مبابي، أمس على ملعب «974» في الدوحة في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.



وكانت فرنسا البادئة بالتسجيل عبر مبابي (61)، وردت الدنمارك بواسطة مدافع برشلونة الإسباني أندرياس كريستنسن (68)، قبل أن يحقق نجم باريس سان جرمان ثنائيته في الدقيقة 86، رافعا رصيده إلى ثلاثة أهداف في النسخة الحالية والـ 31 مع منتخب بلاده فلحق بزين الدين زيدان الى المركز السابع على لائحة الهدافين التاريخيين للديوك.



وهو الفوز الثاني لفرنسا في النسخة الحالية بعد الأول على أستراليا 4-1 في الجولة الأولى، فعززت موقعها في الصدارة برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام أستراليا الفائزة على تونس 1-0 في افتتاح الجولة بملعب الجنوب في الوكرة، وباتت الصدارة في متناول الفرنسيين نظريا، فحتى في حال خسارتها مباراتها الاخيرة أمام تونس بفارق هدف، مثلا، يتعين على أستراليا التغلب على الدنمارك بفارق خمسة.



ونجحت فرنسا في الثأر من الدنمارك التي هزمتها مرتين هذا العام وتحديدا الصيف الماضي عندما تغلبت عليها في دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2-1 في باريس و2-0 ايابا في كوبنهاغن.



كما تغلبت فرنسا على الدنمارك للمرة الثانية في أربع مواجهات في العرس العالمي بعد الاولى على ارضها 2-1 عام 1998 في دور المجموعات، مقابل خسارة في الدور ذاته في النسخة التالية 2-0 عام 2002، وتعادل سلبي في النسخة الاخيرة في روسيا 2018.



وهو الفوز السادس تواليا لفرنسا في كأس العالم، في إنجاز تحققه للمرة الأولى في تاريخها معادلة ما حققه الجيل الذهبي لإسبانيا عام 2010.



وتجمد رصيد الدنمارك عند نقطة واحدة وتراجعت إلى المركز الثالث وباتت مطالبة بالفوز على أستراليا في الجولة الثالثة الأخيرة الأربعاء المقبل لحجز بطاقتها إلى ثمن النهائي، وهو الأمر ذاته الذي تحتاج إليه تونس في مباراتها مع فرنسا في اليوم ذاته، وفي حال تساوي تونس والدنمارك في النقاط يتم الاحتكام الى فارق الأهداف.



وأجرى مدرب فرنسا ديدييه ديشان ثلاثة تبديلات على تشكيلة الجولة الأولى، فدفع برافايل فاران بعد تعافيه من الاصابة مكان ابراهيما كوناتيه، وتيو هرنانديز مكان شقيقه لوكا الذي أصيب في المباراة الاولى وسيغيب عن النهائيات، وجول كونديه مكان بنجامان بافار.



من جهته، قام مدرب الدنمارك كاسبر هيولماند بأربعة تغييرات، فغاب سيمون كاير وتوماس ديلايني الذي أبعدته إصابة في الجولة الاولى عن البطولة بأكملها وكاسبر دولبرغ وأندرياس سكوف أولسن، وشارك مكانهم فيكتور نلسون ويسبر ليندستروم وأندرياس كورنيليوس وميكل دامسغارد.



وكانت أول وأخطر فرصة عندما مرر جناح برشلونة الإسباني عثمان ديمبيلي كرة عرضية من الجهة اليمنى طار لها لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي أدريان رابيو برأسه فوق الجميع، لكن حارس مرمى نيس الفرنسي كاسبر شمايكل أبعدها بصعوبة من باب المرمى (21).



وتوغل جناح أتلتيكو مدريد الإسباني أنطوان غريزمان داخل المنطقة وسدد كرة قوية ابعدها شمايكل بقدمه اليسرى (33). وردت الدنمارك بهجمة مرتدة أنهاها كورنيليوس بتسديدة بجوار القائم الأيسر (36).

وتخلص مبابي من لاعبين في منتصف الملعب وانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة وسدد كرة قوية أبعدها شمايكل إلى ركنية (57).



وتلقى غريزمان كرة عالية على مشارف المنطقة من لاعب وسط ريال مدريد الإسباني أوريليان تشواميني فهيأها لنفسه على صدره وسددها قوية بيسراه فوق المرمى (59).



ونجحت فرنسا في ترجمة أفضليتها إلى هدف بعد لعبة مشتركة بين هرنانديز ومبابي اللذين تبادلا الكرة مرتين قبل أن يهيئها الاول للثاني فسددها بيسراه من مسافة قريبة على يسار شمايكل (61).



وأدركت الدنمارك التعادل عبر كريستنسن بضربة رأسية قوية من مسافة قريبة (68).



وأنقذ حارس مرمى توتنهام الإنجليزي هوغو لوريس عرين الديوك من هدف ثان بتصديه لتسديدة قوية من ليندستروم (73).



ونجح مبابي في تسجيل هدف الفوز عندما تابع بفخذه الأيمن تمريرة عرضية لغريزمان أمام المرمى (86).





فرنسا والدنمارك في سطور



٭ المباراة: فرنسا ـ الدنمارك (2-1)



٭ الملعب: ستاد 974 في الدوحة.



٭ الجمهور: 42860 متفرجا.



٭ المجموعة الرابعة ـ الدور الأول (الجولة الثانية).



٭ الحكم: الپولندي سيمون مارتشينياك.



٭ الأهداف: فرنسا: كيليان مبابي (61 و86)، الدنمارك: أندرياس كريستنسن (68).



٭ الإنذارات: فرنسا: جول كونديه (43)، الدنمارك: أندرياس كريستنسن (20)، وأندرياس كورنيليوس (23).



التشكيلتان



٭ فرنسا (المدرب: ديدييه ديشان): هوغو لوريس، جول كونديه، رافايل فاران (إبراهيما كوناتيه، 75)، دايو اوباميكانو، تيو هرنانديز، أوريليان تشواميني، أدريان رابيو، عثمان ديمبيليه (كينغسلي كومان، 75)، انطوان غريزمان (يوسف فوفانا، 90+2)، كيليان مبابي، أوليفييه جيرو (ماركوس تورام، 63).



٭ الدنمارك (المدرب: كاسبر هيولماند): كاسبر شمايكل، أندرياس كريستنسن، يواكيم أندرسن، فيكتور نلسون، راسموس كريستنسن (ألكسندر با، 90+2)، بيار إميل هويبيرغ، يواكيم مايهلي، كريستيان إريكسن، يسبر ليندستروم (كريستيان نورغراد، 85)، ميكيل دامسغارد (كاسبر دولبرغ، 73)، وأندرياس كورنيليوس (مارتين برايثوايت، 46).