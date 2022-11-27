تخلى الحظ عن المنتخب السعودي في مواجهته أمام منتخب پولندا أمس وخسر 0-2 في المباراة التي أقيمت على ستاد «المدينة التعليمية» ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة. فبعد إنجازهم الافتتاحي التاريخي ومباراة العمر أمام أرجنتين ليونيل ميسي (2-1)، سقط رجال المدرب الفرنسي هيرفي رينارد بهدفي بيوتر زيلينسكي (39)، وروبرت ليفاندوفسكي (82) الذي وقع على أول أهدافه في كأس العالم بعد صيام طويل.



ورفعت پولندا رصيدها إلى 4 نقاط في مقابل 3 للسعودية.



وقرر رينارد إشراك سامي النجعي ومحمد البريك بدلا من المصابين قائد المنتخب سلمان الفرج والظهير الأيسر ياسر الشهراني الذي خضع لعملية جراحية، بالإضافة إلى عبدالإله العمري بدلا من حسن التمبكتي.



وكان المنتخب السعودي يمني النفس بأن يكون أول المتأهلين إلى ثمن النهائي، وأول منتخب عربي يبلغ هذا الدور للمرة الثانية بعد العام 1994.



لكن رغم تقديمه عرضا جيدا معظم فترات المباراة، لا بل تفوقه على نظيره، فإنه لم يحسن ترجمة الفرص الكثيرة التي سنحت له، لاسيما إضاعة ركلة الجزاء عبر سالم الدوسري التي كانت ستمنحه التعادل أواخر الشوط الأول.



وشهد الملعب حضور أعداد غفيرة للجماهير السعودية في المدرجات، فلم يترددوا في الهتاف للاعبي منتخب بلادهم.



وخاض المنتخب السعودي المباراة وكأنه يلعب على أرضه وبين جمهوره، فبدا لاعبوه واثقين منذ البداية، وكانت النية واضحة بمهاجمة المرمى الپولندي وعدم التقوقع في الخط الخلفي، فتبادلوا الكرة بثقة عالية بالنفس. وأقدم محمد كنو على مجهود فردي تخطى فيه لاعبين من پولندا قبل أن يمرر باتجاه فراس البريكان على الجهة اليمنى ليعيدها الاخير اليه قبل ان يطلقها الاول قوية طار لها فويتشيخ شتشيزني وأبعدها ببراعة (18). وتحصل العمري على بطاقة صفراء ثانية في البطولة وسيغيب عن المباراة الأخيرة لبلاده ضد المكسيك.



وكاد المنتخب الپولندي يفتتح التسجيل خلافا لمجريات اللعب، عندما احتسبت له أول ركلة ركنية فسددها كريستيان بييليك رأسية كانت في طريقها إلى المرمى لكن صالح الشهري أبعدها في اللحظة الأخيرة (26).



وانفرد ليفاندوفسكي بمحمد العويس وحاول غمز الكرة من فوقه فلم يفلح، لكنه لحق بها ومررها باتجاه زيلينسكي الذي تابعها في الشباك (39).



واحتسب الحكم ركلة جزاء للسعودية بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (var) إثر إعاقة بييليك للشهري من الخلف، فانبرى لها سالم الدوسري، لكن شتشيزني تصدى لها ببراعة ثم تدخل بأطراف أصابعه ليبعد متابعة من البريك (45+1).



وفي مطلع الشوط الثاني، قدم الدوسري عرضا مهاريا وزعزع الدفاع الپولندي ومرر كرة داخل المنطقة وصلت إلى البديل نواف العابد، لكن الأخير تعثر قبل أن يسدد، فضاعت فرصة جيدة للسعودية لإدراك التعادل (54).



وكاد المنتخب الپولندي يعزز تقدمه لكن الكرة التي سددها أركاديوش ميليك تصدت لها العارضة (63)، ثم حاول ليفاندوفسكي فكان القائم له بالمرصاد هذه المرة (65).



ووجه ليفاندوفسكي الضربة القاضية لـ «الأخضر» عندما فشل المالكي في السيطرة على الكرة على مشارف المنطقة، فانتزعها نجم نادي برشلونة الإسباني لينفرد بالعويس ويسدد بيسراه زاحفة داخل الشباك (82)، قبل أن يجهش بالبكاء فرحا بافتتاح رصيده من الأهداف المونديالية في المباراة الخامسة له (3 في روسيا).



الفيصل: «خيرها بغيرها».. وليفا يعادل رقم بيليه



أشاد وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بكتيبة «الأخضر» رغم الخسارة أمام پولندا.



وكتب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه الشخصي في موقع تويتر «خيرها في غيرها يا أبطال، قدمتم أداء متميزا، ثقتنا فيكم كبيرة، ومعوضين خير بإذن الله».



من جانبه، أبدى الفرنسي هيرفي رينار، مدرب الأخضر السعودي، رضاه بالمستوى الذي ظهر به الفريق رغم الخسارة أمام نظيره الپولندي، وقال بعد المباراة «في بعض الأحيان يجب أن تكون فعالا، ونحن لم نكن كذلك، لكني فخور، والكرة لم تنصفنا، وكنا نستحق التعادل على أقل تقدير»، مضيفا «لم ننته بعد، ما زلنا واقفين وسنقاتل للنهاية ولن نستسلم، لقد كنا قريبين جدا من التسجيل وأهدرنا ركلة جزاء».



وعن تأثير الغيابات على المنتخب في المباراة القادمة أمام المكسيك، ختم «لدينا فريق جيد، ونملك البديل المناسب، تذكروا كلماتي جيدا: لم ننته بعد، كونوا معنا».



من جهته، أبدى نجم منتخب پولندا روبرت ليفاندوفسكي سعادته بتسجيل أول أهدافه في كأس العالم على الإطلاق، وقال «منذ دخولي أرض الملعب وخلال النشيد الوطني، شعرت أن اليوم يومي، لقد كافحت دائما من أجل تسجيل هدف في كأس العالم، واليوم تمكنت من ذلك، وتسجيل أول هدف في المونديال أمر مثير للاهتمام، لكني لا أفكر في الأرقام الفردية، بل العمل الجماعي للوصول إلى أهدافنا».



وأشار «ليفا» إلى أنه استبدل الحذاء الذي ارتداه أمام المكسيك، لأنه لم يكن يشعر بالارتياح في المباراة الأولى، بسبب التصاق الحذاء أكثر بالأرض.



هذا وحقق النجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي، رقمين قياسيين حيث وصل ليفاندوفسكي للهدف رقم 600 مع الأندية والمنتخب في كل البطولات، فيما وصل للهدف رقم 77 مع منتخب بلاده ليعادل الأسطورة البرازيلي بيليه في عدد أهدافه الدولية.