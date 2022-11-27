متابعة: يحيى حميدان



أبقى النجم ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين في الحسابات بعدما قاده للفوز على المكسيك 2-0 أمس على ستاد «لوسيل» ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 المقامة في قطر.



وارتقى «التانغو» للمركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط ويتقدم على السعودية صاحبة المركز الثالث بفارق الأهداف، فيما يتصدر المنتخب الپولندي الترتيب برصيد 4 نقاط، ويحتل المكسيك المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة، وتبقى كل الاحتمالات مفتوحة في هذه المجموعة انتظارا للجولة الثالثة والأخيرة يوم الأربعاء المقبل.



غابت المتعة الكروية عن الشوط الأول من المباراة بعدما انحصر اللعب وسط الملعب مع كثرة الالتحامات البدنية، واعتمد المكسيكيون على دفاع المنطقة لإغلاق المساحات على الهجوم الأرجنتيني، ما جعل «التانغو» يخرج بتسديدة واحدة فقط صوب المرمى المكسيكي من لاوتارو مارتينيز ولكن كرته مرت فوق العارضة للحارس غويليرمو أوتشوا (40)، وغاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن لعب أدوار البطولة بعدما استسلم للرقابة المكسيكية ونجح في المراوغة مرة واحدة فقط من 3 محاولات.



وكان «إل تري كولور» أفضل نسبيا هجوميا، وجاءت أخطر محاولاته من ركلة حرة مباشرة نفذها أليكسيس فيغا وتصدى لها الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بتألق لافت (45)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف.



وفي الشوط الثاني عاد «رفاق ميسي» بصورة مغايرة تماما بعدما سيطروا على الكرة وخلقوا عدة فرص متاحة للتسجيل، وخطف النجم ميسي هدف السبق للأرجنتين من تسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء ذهبت للزاوية اليسرى السفلية للحارس أوتشوا (64)، وبعد ذلك حافظ لاعبو «التانغو» على انضباطهم وحرموا المكسيك من تهديد مرماهم بعد روح قتالية عالية من جانبهم، وسجل البديل إنزو فرنانديز هدف الاطمئنان للأرجنتين بعدما تسلم الكرة من ميسي واخترق الدفاع المكسيكي ليضعها في المرمى المكسيكي (87).



«البرغوث» يعادل أهداف مارادونا ورونالدو



أحرز ليونيل ميسى هدفه الثامن في كأس العالم، بعدما سجل هدف تقدم منتخب الأرجنتين، وبهذا الهدف عادل ليونيل أهداف الأسطورة الراحل دييغو مارادونا الذي سجل 8 أهداف في كأس العالم، وكذلك عادل أهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو وفقا لما جاء في شبكة «أوبتا» للإحصائيات.



كما عادل ميسى رقم مارادونا كأكثر لاعب أرجنتيني مشاركة في المونديال بعد أن خاض مباراته الـ 21.