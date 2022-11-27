وجه النائب د. خليل أبل سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، بشأن الاستفسار بشأن إعلان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن فتح باب التقديم لوظيفة عضو هيئة تدريس بكلية التربية الأساسية بكافة أقسامها خلال الفترة من تاريخ 5/1/2021 والذي جرى تمديد فترة التقديم حتى 15/4/2021.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1. نسخة من إعلان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن فتح باب التقديم لوظيفة هيئة تدريس بكلية التربية الأساسية، والإعلان اللاحق بتمديد فترة التقديم.

2. ما هي المعايير والمواصفات المعتمدة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي لوظيفة عضو هيئة تدريس بكلية التربية الأساسية بكافة الأقسام التابعة لها؟

3. كشف بالمتقدمين في أقسام كلية التربية الأساسية للترشيح لوظيفة عضو هيئة تدريس، على أن يتضمن قرين كل إسم المهام الوظيفية والشهادة العلمية وسنوات الخبرة العملية والتخصص العلمي.

4. كشف بمن اجتاز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، وكشف آخر بمن رسب في الاجتياز الامتحان في كافة الأقسام العملية بكلية التربية الأساسية.

5. كشوف بأعضاء لجان التعيينات في بكافة الأقسام التابعة لكلية التربية الأساسية الذين قاموا بمقابلة وامتحان المرشحين لوظائف هيئة تدريس، على أن يتضمن قرين كل إسم المسمى الوظيفي والتخصص العلمي وسنوات الخبرة العملية.

6. ما صحة قيام لجنة التعيينات في قسم تكنولوجيا التعليم بغلق تخصصين هما (صناعة أفلام – رسوم متحركة) دون موافقة الإدارة المختصة بالهيئة وبدون موافقة اللجان العليا والتي نتج عنها إحالة المتقدمين لهذين التخصصين إلى التخصص الثالث وهو (تخصص الواقع الافتراضي)؟ إذا كانت الإجابة بنعم – تزودي بأسباب غلق هذين التخصصين ومدى قانونية هذا الإجراء، وكشف بجميع المتقدمين للاختصاصات المغلقة.

7. حسب ما هو معلوم أكاديمياً بأن تخصص تكنولوجيا التعليم هو فرع من تخصص بكالوريوس علوم، وتم الإعلان عن الترشح للحاصلين على بكالوريوس تكنولوجيا التعليم، فهل يعتبر هذا الإعلان سليم قانوناً من ناحية وجود تخصص لحملة شهادة البكالوريوس بهذا المسمى الأكاديمي؟ وهل يحمل رئيس قسم تكنولوجيا التعليم أو أي من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتخصص بكالوريوس تكنولوجيا التعليم؟ إذا كانت الإجابة بالنفي – فلماذا تم طلب هذه الشهادة بهذا التخصص وهو تخصص فرعي.

8. كم عدد الشكاوى التي قُدمت لمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من المرشحين لوظيفة عضو هيئة التدريس في قسم تكنولوجيا التعليم؟ مع بيان أسماء من تقدم بالشكوى وما جرى بشأن كل شكوى والرد عليها – كلٌ على حدة.

9. ما صحة منع أحد المتقدمين لوظيفة عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية في كلية التربية الأساسية من مقابلة لجنة التعيينات وهو منتدباً في نفس القسم في الفصل الأول (2020 – 2022)؟ إذا كانت الإجابة بنعم – تزويدي بأسباب المنع من الترشح في هذه الوظيفة، مع تزويدي بكشف ممن اجتاز المقابلة في قسم اللغة العربية وغير المتجاوز وتسبيب عدم التجاوز المقابلة.

10. هل تقدم أحد أعضاء لجنة التعيينات في قسم الدراسات الاجتماعية بكلية التربية الأساسية بالاستقالة من اللجنة؟ إذا كانت الإجابة بنعم – تزويدي بسبب الاستقالة وما جرى بشأنها.