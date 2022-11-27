العرادة لـ "الأنباء": عدد المشاركين في الاعتصام بين 100 و150 مهندساً وشاغلي الوظائف الهندسية

سنصل للإضراب في حال عدم إقرار المطالب العادلة

أسامة أبو السعود

أعلنت نقابة البلدية فض اعتصام الموظفين بعد لقاء رئيس ديوان الخدمة المدنية ووعوده بحل مطالبهم.

كانت بدأت نقابة العاملين في بلدية الكويت تنفيذ اعتصامها الذي دعت إليه اليوم الأحد، اعتراضا على ما وصفته بمعاناة شاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي بالبلدية نتيجة تجاهل ومماطلة ديوان الخدمة المدنية لإقرار البدلات المستحقة.

وأكد عدد من الحضور أن الاعتصام يأتي احتجاجاً على هدر الحقوق العمالية وسيتبعه خطوات أخرى .

وأوضح مستشار الاتحاد العام لعمال الكويت ورئيس نقابة البلدية السابق محمد العرادة في تصريحات لـ"الأنباء"، أن الاعتصام جاء بعد ما يقارب 4 سنوات من المطالب العادلة والتي تجاهلها ديوان الخدمة المدنية، مشددا على أن الخطوات القادمة ستصل حتى الاضراب في حال عدم إقرار حقوق موظفي البلدية .

وأشار إلى أن عدد المشاركين في الاعتصام ما بين 100-150 مهندس وشاغلي الوظائف الهندسية من موظفي بلدية الكويت .

وبين أن هناك بادرة طيبة حيث طلب رئيس ديوان الخدمة المدنية الاجتماع مع رئيس النقابة لبحث المطالب العادلة للنقابة وهو امر محمود حيث أن الحوار هو السبيل الأفضل دائما لحل أي مشكلة .