عبدالكريم العبدالله

أعلن رئيس رابطة أمراض النوم الكويتية د.سعدون بن حسن، عن قبول الرابطة كـ"عضو" دولي مشارك في رابطة أمراض النوم العالمية.

وشدد بن حسن على أهمية هذه العضوية والتي تؤهل منتسبي رابطة أمراض النوم الكويتية ليكونوا أعضاءً دوليين في رابطة أمراض النوم العالمية، وبذلك تكون الرابطة الكويتية جزءا مشاركا ومساهما في المجهود الدولي للتوعية بأمراض النوم وستساهم هذه العضوية في تبادل الخبرات عن طريق المؤتمرات وورش العمل و الأبحاث.

ويذكر أن رابطة امراض النوم الكويتية تم تأسيسها في سنة 2018 وتضم أطباء متخصصين في أمراض النوم والأعصاب والطب النفسي.