وجه النائب صالح عاشور سؤالا ً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني قال في مقدمته، نظراً لكثرة الشكاوى المتزايدة من العديد من الطلبة خريجي الثانوية العامة حول عدم وجود مقاعد كافية في البعثات الخارجية للتعليم العالي، وتكرر ذلك في العامين الماضيين، لذلك أرغب بتزويدي بالآتي:

1- عدد طلبة الثانوية العامة المقبولين في خطة البعثات للتعليم العالي في العامين الماضيين بالتفصيل لكلٍ من طلبة التعليم الحكومي وطلبة التعليم الخاص؟ وما هو عدد المقاعد المخصصة لكل منهما تحديداً؟ مع تزويدي بكشف تفصيلي بالأعداد لكل منهما.

2- ما هو عدد الطلبة المقبولين في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة في كل من التعليم الحكومي والتعليم الخاص للعامين الماضيين في كل من خطة البعثات وخطة الشواغر؟ مع تزويدي بكشف تفصيلي للتخصصات المقبولة في كلا القطاعين مع الأعداد لكل منهما .

3- ماهي التواريخ المحددة لفتح التقديم لخطة البعثات وخطة الشواغر في العامين الماضيين لكل من طلبة التعليم الحكومي وطلبة التعليم الخاص؟

4- ماهي أسباب الإيقاف لتخصص طب الأسنان في الدول العربية؟ وما هي الأسس والمعايير التي تم الإيقاف عليها رغم اعلان ديوان الخدمة المدنية احتياجه لهذا التخصص؟ وما هو المسوغ القانوني لذلك القرار؟

5- ماهي الأسس والمعايير التي يتم بها معادلة معدلات الثانوية العامة لطلبة التعليم الخاص لدى وزارة التعليم العالي ؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن معادلة تلك الشهادات لديكم؟

6- ما هو السبب في فرض مواد إضافية على الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المدارس الإنجليزية مع العلم بأن شهاداتهم تأتي مصدّقة من بريطانيا في حين لا يتم فرض هذه المواد على الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المدارس الأمريكية في الكويت؟