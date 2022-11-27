كشف استشاري الغدد الصماء والسكر ورئيس رابطة السكر د.وليد الضاحي، أن نسب السكري في الكويت تصل إلى 25.5 في المئة كنسبة إصابة عند الكبار بحسب تقرير فيدرالية السكر العالمية الأخيرة.

واوضح الضاحي في تصريح صحافي، على هامش الاحتفال بالمئة السنوية لاكتشاف الأنسولين والذي أقيم بمجمع 360 ان هذه أعلى إصابة بين دول الخليج أما نسبة الإصابة بالسمنة وقلة الحركة في الكويت فتعتبر الأعلى في منطقة الخليج أيضا.

وقال إن النسب المرتفعة للسكري من النوع الثاني مرتبطة بعدة أمور منها العامل الوراثي وكذلك نمط الحياة مشيرا إلى أن نمط الحياة الصحي يتمثل في الحركة والتغذية الصحية.

وتابع إن أطفالنا اليوم لا يتحركون ويقضون أوقاتهم على الشاشات والأجهزة الحديثة مؤكدا ضرورة توفير الدولة متنفسا جيدا للحركة وتشجيع الرياضة منذ الصغر.

وشدد على أن الرياضة شيء مهم جدا ولا بد من تنشئة الأطفال على أنها شيء أساسي وليست مضيعة للوقت مؤكدا ان ممارسة الرياضة بشكل مستمر وليس متقطع هي مفتاح للعلاج وأن القليل الدائم خير من الكثير المتقطع.

ودعا الضاحي الى الابتعاد عن الأكل عالي السكريات والمشروبات عالية السكر والحلويات والشيكولاته والمعجنات مبينا انها تحتوي على كمية عالية من الكربوهيدرات.

يذكر ان رابطة السكر الكويتية تأسست تحت مظلة الجمعية الطبية الكويتية وتضم أكثر من 31 ألف عضو مسجل حتى اليوم وتعمل بالتعاون مع الإتحاد الدولي للسكري وهي منظمة تشمل أكثر من 230 منظمة محلية للسكر في أكثر من 170 دولة وإقليم.

وتعمل الرابطة على رفع الوعي بمرض السكر وتوفير ورش عمل للمجتمع الطبي وغير الطبي لمشاركة آخر التطورات المتعلقة بمرض السكر.