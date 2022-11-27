قال الاتحاد الكويتي للجمباز، إن لاعبات المنتخب الكويتي للجمباز الإيقاعي حققن عشر ميداليات متنوعة في بطولتي باكو والإمارات الدوليتين للعبة للناشئات الجاريتان هناك وتقامان بشكل متزامن.

وقال الاتحاد في بيان صحافي اليوم الأحد، إن المنتخب الكويتي أحرز ست ميداليات في بطولة باكو التي اقيمت في أذربيجان بمشاركة نحو 500 لاعبة عبر اللاعبتين سارة البناي وراية القصار.

وأضاف أن البطلة البناي تمكنت بمفردها من تحقيق أربع ميداليات منها ثلاث ذهبيات في منافسات (الأداء الحر) و(الصولجان) و(الفردي العام) إلى جانب فضية منافسات (الطوق) للمستوى الأول فيما نالت زميلتها القصار برونزيتين بمسابقتي (الأداء الحر) و(الصولجان) للمستوى الأول.

وذكر أن لاعبات أزرق الجمباز حصلن في بطولة الإمارات التي تقام منافساتها في مدينة دبي بمشاركة 300 لاعبة على أربع ميداليات عبر اللاعبة أمينة الكندري وتاليا بهبهاني إذ انتزعت الاولى ثلاث ميداليات بواقع ذهبية مسابقة (الصولجان) وفضية ل(الفردي العام) وبرونزية ل(الأداء بالكرة) في حين نالت اللاعبة الثانية فضية مسابقة (الفردي العام) وجميعها للمستوى الأول.

وأشاد الاتحاد بالإنجازات المشرفة لبطلات المنتخب في المناسبتين الدوليتين موضحا أن المنافسة في البطولتين لا سيما بطولة باكو كانت قوية جدا في ظل مشاركة دول أوروبية متقدمة في اللعبة فيها كما ان بطولة الامارات شهدت مشاركة عدة منتخبات عربية.