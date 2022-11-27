سلطان العبدان

سياسياً:



مجلس للسياسات العامة والحوكمة بديلاً عن «الأعلى للتخطيط»

هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات واعتماد البطاقة المدنية لسجلات الناخبين

تعديل الدوائر ونظام الانتخاب ومراجعة القوانين المتعلقة بالحريات

رقابياً:



دمج قطاع مراقبي شؤون التوظيف مع جهاز المراقبين الماليين

اعتماد آلية لمعالجة الملاحظات الواردة في تقارير المحاسبة والأجهزة الرقابية

تطوير منظومة مكافحة الفساد وتنظيم حالات تعارض المصالح

العدالة والأمن:



تبني نظام مخاصمة القضاة وتكويت القضاء بالكامل وتطوير «الفتوى والتشريع»

جاهزية المؤسسات العسكرية والأمنية لمواجهة كافة الأخطار والتهديدات

إنشاء مركز وطني للكوارث والأزمات وتحويل الخطط لعمل مؤسسي

اجتماعياً:



تطوير الخدمات المقدمة للمتقاعدين ومعالجة أضرار التضخم على رواتبهم

تأمين نظام رعاية سكنية فعال في تلبية الطلبات لتلبية عدد يساوي الطلبات السنوية بالإضافة إلى 20% من المتراكمة

توفير فرص مبتكرة لإشراك القطاع الخاص في مشاريع الإسكان

الاقتصاد والمال:

مراجعة تسعير الخدمات العامة والمصروفات الرأسمالية وتحسين الإيرادات الجمركية

إقرار ضريبة تشمل أرباح الشركات الكويتية والأجنبية ومتعددة الجنسيات

تأسيس شركات مساهمة عامة للمواطنين 50% وللدولة حصة إضافية

إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ومسارات جديدة للإسهامات غير النفطية

تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم الائتمان وتحسين تصنيفه

إعادة هيكلة منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مبادرات إنتاجية

إقامة مصفاة ألمونيوم تقوم على اقتصاديات التصدير والاستهلاك المحلي

وضع سياسات وآليات لتوزيع الأراضي الصناعية الجديدة وفق رؤية وطنية

تخصيص الأراضي الصناعية للمشاريع الإنتاجية القائمة على التصدير

منع تضمين الأراضي المخصصة كلياً أو جزئياً لغير النشاط الصناعي

إنشاء شركات حكومية تحول النفط إلى مشتقات تصدر خلال 4 سنوات

ضبط النفقات غير المبررة في القطاع النفطي.. وتقليل تكلفة الإنتاج

التعليم:

مراجعة أوضاع التعليم ورفع قيمة المعلم وتدعيم قدرة المدارس الإبداعية

ربط مجالات الدراسة الجامعية باحتياجات سوق العمل مع مرونة التمويل للتخصصات العلمية

الصحة:



مستشفى عالمي واحد على الأقل لعلاج الأمراض التي يبتعث إليها المواطنون للخارج للعلاج

زيادة المدن الصحية وإعادة فتح جميع المستوصفات طوال اليوم

مستشفيات ومراكز صحية جديدة في «الصباح» و«الفروانية» و«العدان» و«السرطان» و«الأمراض السارية»

حوكمة العلاج بالخارج ليستفيد منها المحتاج ويمنع غيرهم

حماية البيئة:



تحسين جودة الهواء وإزالة النفايات الصلبة وتطوير اقتصاد دائري منخفض الكربون

الرياضة والترفيه:



دعم الأندية وإقرار الاحتراف الكلي والاهتمام بمراكز الشباب ودراسة خصخصة الأندية وإدراجها في بورصة الكويت

إقامة مدينة ترفيهية بمواصفات عالمية وتشغيل مدن ترفيهية متوسطة الحجم في المحافظات

القوى العاملة:



إعادة النظر في الرواتب الشهرية المبالغ فيها لعدد من المناصب ومراجعة تنظيم عدد المناصب التي يتولاها فرد واحد بشخصه

البديل الإستراتيجي للأجور والمرتبات على أساس من التأهيل والكفاءة والخبرة والشهادات الدراسية

تعديل الخلل في التركيبة السكانية وتنظيم شؤون إقامة الأجانب

إنشاء هيئة لشؤون الجنسية وتجنيس المستحقين ممن ثبت انطباق أوضاعهم مع المتطلبات القانونية

معالجة ملف المقيمين بصورة غير شرعية بحلول نهائية وفقاً للبيانات الرسمية